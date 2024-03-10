İBB Ramazan Ayında Etkinlik ve Hizmetlerini Duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayında yapılacak bir dizi etkinlik, hizmet ve düzenlemeyi duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, ramazan öncesi ihtiyaç tespiti yapılan 200 bin aileye gıda kolisi ve alışveriş kartı ulaştırılacak.
İBB Sosyal Hizmet Şube Müdürlüğünce kentte ihtiyaç sahibi 100 bin aileye 2 bin liralık market kartı desteği, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 100 bin haneye de gıda kolisi yardımı yapılacak. Bunların yanında 110 bin haneye 2 bin liralık nakit desteği de sürecek.
İhtiyaç sahipleri, yardım talepleri için "sosyalyardim.ibb.gov.tr" adresinden ve "153 Çözüm Merkezi" üzerinden başvuru yapabilecek.
İBB, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli olmak üzere 9 ilçede iftar vermeyi planlıyor.
İftar çadırları kurulacak
Üsküdar ile Eminönü Meydanı'nda 500 kişi kapasiteli iftar çadırlarında toplam 5 bin kişilik yemek dağıtılacak.
Toplam 11 Kent Lokantası için günlük 1000, ilçeler için 10 bin, iftar çadırları için de 5 bin kişilik iftar hazırlanacak. Lokantalar, 13.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
İBB Sosyal Tesisleri ve Kent Lokantaları'nda, saat 18.00 itibarıyla hizmete ara verilmesi ve iftar saati için hazırlık yapılması, sandalye sayısı kadar iftar verilmesi planlanıyor.
Ramazan boyunca iftar saatinden önce her biri 1000 kişi kapasiteli mobil büfelerle Avrupa Yakası'nda 6, Anadolu Yakası'nda ise 4 noktada vatandaşa kumanya dağıtılacak.
İftar saatinde yollarda olanlar için çadırlardan destek alınıp, 18 ana arterde, araçlara iftariyelik kumanya ve sıcak çorba dağıtım paketi verilecek.
Anadolu Yakası'nda 13, Avrupa Yakası'nda 18 noktadaki hastane acil servislerinde, vaktinden 1 saat önce 150 bin sahurluk dağıtılacak.
Sosyal hizmetler de mobil büfelerden 150 bin pide dağıtacak.
Metro seferlerine düzenleme
Ramazan ayı boyunca Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı "M1A, M1B, M2, M3, M4, M6, M7 ve M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1, F4 füniküler hatları"nda seferler 01.00'e kadar devam edecek. Ayrıca cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde "gece metrosu" uygulaması hizmet vermeye devam edecek.
İETT'nin 11 hatta sürdürdüğü gece hatları da ramazan ayında da hizmet vermeyi sürdürecek.
İftardan sahura ücretsiz müzeler
İBB Kültür Dairesi Başkanlığı ve Kültür AŞ, İstanbul'un meydanlarında, parklarında, caddelerinde, köylerinde ve İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde ramazan coşkusunu ve ruhunu yansıtacak programlar düzenleyecek.
Gezici ramazan tırları, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki köylerde, şehrin çeperlerinde yaşayan her yaştan İstanbulluya ramazana özel programlar sunacak.
KÜLTÜR AŞ'nin işletmesini yaptığı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, MiniaTürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi, ramazanda iftardan sahura ücretsiz ziyaret edilebilecek.
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