İBB Şehir Hatları 7 Eylül\'de kış tarifesine geçiyor, gece seferleri de devam edecek

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin yaz tarifesi sona eriyor. Yeni düzenlenen kış tarifesi, 7 Eylül 2026 ile 27 Haziran 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Avrupa'nın en büyük toplu deniz ulaşım sağlayıcısı olan ve Şirket-i Hayriye'den bu yana 175 yıldır İstanbul'da deniz ulaşımı hizmeti veren Şehir Hatları, 7 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçiyor. Toplam 32 hatta hizmet vererek yılda yaklaşık 40 milyon yolcu taşıyan Şehir Hatları, kış tarifesi boyunca da yolcularına kesintisiz ulaşım imkanı sunmaya devam edecek. 27 Haziran 2027'ye kadar sürecek kış döneminde günde ortalama 826 sefer yapılacak.

GECE SEFERLERİ KIŞ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Şehir Hatları'nın gece seferleri kış döneminde de devam edecek. Bostancı- Adalar Ring hattında her gün gece seferleri sürecek. Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yapılan seferler kış boyunca devam edecek.

BOĞAZ TURLARI HER GÜN HİZMETTE OLACAK

İstanbul'un güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunan Boğaz Turları da kış döneminde hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak düzenlenen her iki tur da günde birer kez yapılacak.

DENİZ TAKSİLER DE 7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK

Tarifeli seferlerin yanı sıra Deniz Taksiler de 7 gün 24 saat İstanbulluların hizmetinde olmayı sürdürecek.

Kış tarifesi kitapçığına Şehir Hatları'nın tüm iskelelerinin yanı sıra internet sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları ile Alo 153 Çözüm Merkezi aracılığıyla ulaşılabilecek.