İBB Soruşturması Kapsamında Tutuklular Uzak Cezaevlerine Sevkediliyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamındaki bazı tutukluların, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çevre illere nakledileceklerini açıklayarak, "'Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi' diye talimat var anlaşılan" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan, aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı kişiler, Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ne sevk ediliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar. 'Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi' diye talimat var anlaşılan!"

"Tutukluların uzak şehirlerdeki cezaevlere sevk edilmeleri, savunma hakkı ihlalidir"

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aralarında Murat Ongun ve Necati Özkan'ın da olduğu bazı isimlerin başka cezaevlerine sevk edileceği kesinleşti. Bu akşam Adalet Bakanlığı'ndan gelen yazı üzerine sevk işlemleri konusunda bilgilendirildikleri, saat 21'de sağlık kontrollerinden geçirildikleri ve sabah gerçekleşecek sevk işlemleri için eşyalarını toplamalarının istendiği bilgisi teyit edildi. Bu önümüzdeki günlerde başka sevk işlemlerinin olabileceğinin de iz düşümü olabilir. Ama birkez daha ifade etmek gerekiyor ki tutukluların, yargılamaların yapılacağı illerden uzak şehirlerdeki cezaevlerine sevk edilmelerinin savunma hakkı ihlali olduğu konusu, hukukçular arasında mutabık kalınan bir görüş aynı zamanda."