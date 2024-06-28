İBB Spor İstanbul'un Doğa Kampı Başlıyor - Son Dakika
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İBB Spor İstanbul'un Doğa Kampı Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 9-15 yaş arası çocuklar için düzenlediği Doğa Kampı başlıyor. Kamp, çocukların doğayı tanıması ve eğlenmesi amacıyla 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında açık olacak. Günübirlik ve konaklamalı olarak katılım sağlanabilecek kamp, çocuklara çeşitli etkinlikler ve eğitimler sunacak.

28.06.2024 13:47  Güncelleme: 15:15
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 9-15 yaş arası çocukların eğlenmesi ve doğayı tanıması için organize ettiği "Doğa Kampı" başlıyor. 1 Temmuz-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında açık olacak kampa çocuklar, hem günübirlik hem de konaklamalı olarak katılabilecek.

İBB Spor İstanbul'un, çocuklar için organize ettiği "4. Doğa Kampı", 1 Temmuz'da başlıyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 8 hafta sürecek kamp, bu yıl Beykoz'daki Mad Garden Polonez'de kurulacak.

11 bin çocuk doğa ile buluşacak

2021 yılından bu yana düzenlenen İBB Spor İstanbul Doğa Kampı, 3 yılda toplam 18 bin 853 çocukla buluştu. Bu sene ise 8 haftanın sonunda 11 bin çocuğun ağırlanması hedefleniyor. Günübirlik kampa 9-15 yaş arası, konaklamalı kampa ise 12-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. Günübirlik kampta her gün 215, konaklamalı kamptaysa 150 çocuk ağırlanabilecek. Günübirlik kampa katılan çocuklara bisiklet sürüş, okçuluk, oryantiring, doğada yaşam, tırmanma, AKOM eğitimleri ve drama atölyesi eğitimleri verilecek. Konaklamalı kamptaysa genel kampçılık bilgileri, çadır kurma, düğüm ve ateş yakma teknikleri, kamp malzemelerini tanıma, navigasyon eğitimi, iz takibi, yıldız okuma, periferik bakış, doğada kayıp vaka çalışması, ilk yardım ile ekoloji farkındalık eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerin yanı sıra barınak, doğada su bulma ve arıtma atölyeleri yapılacak.

İBB Spor İstanbul, Doğa Kampı ile çocukların hareket ederek eğlenmesini sağlamanın dışında, erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu, sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma, çevreye karşı duyarlı olma ve kötü alışkanlıklardan uzak durma bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Kampta, pedagoglar da çocuklara hizmet verecek.

Kampa 12 noktadan otobüs kalkacak

Hafta sonları kapalı olacak kampta günübirlik katılımlar için 75, konaklamalı katılımlar içinse 125 TL ücret alınacak. Katılım ücreti çocuklara verilmek üzere yaptırılan tişört, buff, bez torba ve sertifika için temsili olarak alınıyor.

Çocuklar, isterlerse velilerinin olanaklarıyla dilerlerse de İBB Spor İstanbul'un tahsis ettiği ve 12 ayrı noktadan hareket edecek otobüslerle kamp alanına ulaşabilecek.

Doğa Kampı ile ilgili tüm detaylara 'https://spor.istanbul/doga-kampi/' adresinden erişilebilirken, kayıt işlemleri de 'https://event.spor.istanbul/' adresinden yaptırılabilecek.

Günübirlik Kamp Transfer Noktaları

Avrupa Yakası:

-İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi

-İBB Fatih Spor Kompleksi

-İBB Metin Oktay Spor Tesisi

Anadolu Yakası:

-İBB Haldun Alagaş Spor Kompleksi

-İBB Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

-İBB Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Konaklamalı Kamp Transfer Noktaları

Avrupa Yakası:

-İBB Avcılar Spor Kompleksi

-İBB Beyoğlu Yüzme Havuzu

-İBB Esenler Spor Kompleksi

Anadolu Yakası:

-İBB Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu

-İBB Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi

-İBB Pendik Sahil Spor Tesisi

Kaynak: ANKA

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