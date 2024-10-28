İBB, Taksim\'deki Cumhuriyet Takını Güncelledi

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun suç duyurusunda bulunduğu Taksim'deki zafer takını "Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun" olarak güncelledi. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, "Bu Cumhuriyet takı için ilgili Koruma Kurulu bize, İBB Miras'a suç duyurusu işlemi başlattı ve bu zafer takının kaldırılmasına karar verdi. Kaldırmadık, yanlış bulanlar gelsin kaldırsın" açıklamasını yaptı.

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında Taksim'e yapılan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" takını, "Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu Olsun" şeklinde yeniledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İBB'nin Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kurduğu tak için "tarihi yapıyı tahrip etme" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İBB Genel Sekreteri Mahir Polat, konuya ilişkin açıklamasında "Bu ülkede doğru iş yapmak her zaman özveri ve insan üstü çaba ister. Cumhuriyetin 100. yılında Taksim Cumhuriyet Meydanı'na bir Cumhuriyet Müzesi kazandırdık. Bu müzenin hemen yan tarafına müzeyi gösteren bu 100. Yıl Cumhuriyet takını yaptık. Bu Cumhuriyet takı için ilgili Koruma Kurulu bize, İBB Miras'a suç duyurusu işlemi başlattı ve bu zafer takının kaldırılmasına karar verdi. Kaldırmadık, yanlış bulanlar gelsin kaldırsın" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin en büyük ortak değerinin arkasında durmaya devam edeceğiz"

Polat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'nin en büyük ortak değerinin arkasında durmaya devam edeceğiz. Kültür Bakanlığı koruma kurulları 5 yıldır gece gündüz demeden sağlığımızı hiçe sayarak, mahvedilmiş İstanbul'un tarihi alanlarını koruyan bizlere değil, mahvedilmiş ve yıkıma, yok oluşa terk edilmiş bizim yetkimizde olmayan binlerce tarihi eseri bu hale getirenlere suç duyuruları çıkarsınlar. Bugün 100 rakamını 101 olarak değiştirdik. 101. Yıl Cumhuriyet Takı olması gereken yerde duruyor… Bu ülkede doğru iş yapmak ve doğru işleri savunmak her zaman özveri ve insanüstü çaba ister. İBB Miras olarak sizin sahiplenmenizle ilk günden beri bu özveriyle çalışmaya devam ediyoruz ve hep devam edeceğiz."