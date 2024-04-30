İBB UKOME Nisan Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün başkanlığında Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, Beşiktaş'taki Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğüne ait resmi araçlar için bina önüne iki araçlık park yeri teklifi görüşüldü. Teklif, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ve Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü hizmetinde çalışan bazı araçların, EDS muafiyetleri ve İstanbul Boğazı'ndaki köprülerden geçiş izinleri de ele alındı.

Toplantıda ayrıca servis taşımacılığı yönergesinin revize edilmesi ve otobüs taşımacılığı taleplerinin yer aldığı teklifler karara bağlandı.

Bu arada Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, UKOME toplantısına katılmak için tesisin önüne geldi.

Görevliler tarafından içeriye alınmayan Öktem, toplantı bitene kadar kapının önünde bekledi.