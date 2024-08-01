İBB, Ukraynalı çocukları İstanbul'da ağırlıyor

Güncel

(İSTANBUL)- İBB, kardeş şehir Ukrayna'nın Odessa kentinden çocukları bu yıl üçüncü kez İstanbul'da ağırlıyor. Çocukları savaşın etkilerinden uzaklaştırmak, dinlendirmek ve İstanbul'u doyasıya keşfederek keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte bu yıl 45 çocuk yer alıyor. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "İstanbul Ukraynalı çocuklara çok iyi geliyor. Bu yüzden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çocuklar İstanbul'da iken normal bir gün geçirmiş oluyorlar, siren sesi duymadan uyuyabiliyorlar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, savaşın etkisi altında yaşayan Odessalı çocuklara keyifli zaman geçirebilecekleri etkinlik düzenlemeye devam ediyor. 5 refakatçi eşliğinde 9-17 yaş aralığında 45 çocuk ve genci İBB Küçükçekmece Öğrenci Yurdu'nda ağırlayan İBB, beş gün boyunca İstanbul'un güzelliklerini görmeleri için çeşitli turlar ve aktiviteler hazırladı. Çocuklar, tarihi lokasyonları, müzeleri gezip sportif etkinliklere katılarak ve kültür turları yaparak İstanbul'a dair pek çok güzelliği deneyimliyor.

İBB Doğa Kampı, Busforus ile Panoramik İstanbul turu, Tarihi Yarımada turu İstanbul'u keşfeden misafirler, Miniatürk Müzesi, Şerefiye Sarnıcı ve Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret ediyor, çikolata atölyesi ile Ağaç A.Ş. Teraryum atölyesine katılıyorlar. Ayrıca İBB Sosyal Tesisleri ve BELTUR restoranlarında öğle ve akşam yemeklerini yiyen çocuklar, Türk mutfağını da tanıma fırsatı buldular.

"Siren sesi duymadan uyuyabiliyorlar"

İBB, Ukraynalı çocuklar için bu yıl üçüncü kez düzenlediği rekreasyon programı ile bugüne kadar yaklaşık 150 çocuğu İstanbul'da misafir etti.

Ziyarete ilişkin konuşan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "İstanbul Ukraynalı çocuklara çok iyi geliyor. Bu yüzden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yıl üçüncü kez İBB ile beraber böyle bir etkinlik düzenliyoruz ve çocuklarımız çok heyecanlı, çok mutlular. Burada 5 gün geçirdikten sonra Ukrayna'ya çok mutlu ve dinlenmiş olarak geri dönüyorlar. Aynı zamanda çocuklar İstanbul'da iken normal bir gün geçirmiş oluyorlar, siren sesi duymadan uyuyabiliyorlar" dedi.

"Savaşın ortasındalar ve onlara iyi hissettirebilmek için üç yıldır gayret gösteriyoruz"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay da "Bu yıl üçüncü kez Odessa'dan gelen gençlerimizi ve çocuklarımızı ağırlıyoruz. Bu etkinliğin gelenekselleştiğini söyleyebiliriz. 9-17 yaş grubunda 45 çocuğumuz ve onlara refakat eden 5 yetişkin misafirimiz var. Malum bir savaşın ortasındalar ve onlara iyi hissettirebilmek için üç yıldır gayret gösteriyoruz. İBB'nin tüm gençler ve çocuklar için olan tüm faaliyetlerinden onları da faydalandırmaya çalışıyoruz. İBB'nin Doğa Kampı'na katıldılar, Miniatürk'ü ziyaret ettiler, Busforus otobüslerimiz ile İstanbul turu yaptılar ve bu gibi birçok etkinliğe katılıyorlar. Böylelikle biz de keyifli günler geçirmelerine aracılık yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İstanbul ve Odessa olarak 1997'den beri süren 27 yıllık bir kardeş şehir ilişkimiz var"

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak ise ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Kardeş şehrimiz Odessa'dan gelen 45 çocuk ve 5 nezaretçisi bir hafta boyunca İstanbul'da misafirimiz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizle beraber toplamda 150 Ukraynalı çocuğu İstanbul'da ağırlamış oluyoruz. Onları ağırlamaktan çok mutluyuz fakat artık savaşın en kısa sürede sona erip İstanbul'u kaygısız bir şekilde ziyaret etmelerini diliyoruz. Karadeniz'in iki yakasında yer alan İstanbul ve Odessa olarak 1997'den beri süren 27 yıllık bir kardeş şehir ilişkimiz var ve ilişkilerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor"

Ukraynalı çocuklar ise duygularını şöyle dile getirdi:

Daniel (12): "Doğa kampında tırmanmayı, İstanbul Boğazı'nı ve köprüyü çok sevdim. İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum."

Katerina (11): "İstanbul'daki her şeyi çok beğendim. Sultanahmet Meydanı'ndan çok etkilendim. Çok mutluyum."

Nikola (11): "İstanbul'u çok sevdim. Busforus turunda çok keyif aldım. Buradaki bazı binaların mimarisi Ukrayna'da bizim tarihi binalara çok benziyorlar."

Alissa (11): "Sarayları çok sevdim ve onları çizmeye çalıştım. Burada kaldığımız süre boyunca çok sayıda tarihi yapı gördük ve onlara hayran kaldım. İstanbul'u çok sevdim ve çok mutlu bir şekilde Ukrayna'ya döneceğim."

Yulia (11): "İlk defa İstanbul'a geliyorum ve çok sevdim. Türk yemeklerini çok beğendim. Her şey çok güzel ve farklı. Bazen bu gerçek değil bir tabloymuş gibi geliyor. Kampta okçuluk yaptık ve ok atma fırsatı buldum, çok güzel bir deneyimdi. Tarihi binalar aklımda kalacak. Buradan çok mutlu ayrılacağım"