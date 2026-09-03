İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: 12 gözaltı

İBB ve Üsküdar Belediyesi\'ne yeni operasyon: 12 gözaltı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne sabah operasyon düzenlendi. İBB'de zabıta yöneticisi, müdürler ve eski daire başkanı dahil 12 kişi gözaltına alındı; ihaleye fesat iddiası var. Üsküdar'da ise meclis üyesi Ekrem Baki ve başka bir kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve cumartesi günü başkan vekilliği seçiminin yeniden yapılacağı Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah yeni operasyonların düzenlendiği ve bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah yeni bir operasyon düzenledi, bir zabıta yöneticisi, iki müdür ve eski bir daire başkanının da aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK: "BAZI İHALELERE FESAT KARIŞTIRILDIĞI..."

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan Ön İnceleme Raporu ve ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği, bu kapsamda 13 şüpheli şahsa yönelik olarak 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur"

SEÇİM ÖNCESİ ÜSKÜDAR'DA OPERASYONLAR

Öte yandan 5 Ağustos'ta Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçimin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından cumartesi günü seçimin yenileneceği Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon devam ediyor.

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün gözaltına alınan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu sabah ise AK Parti'den CHP'ye geçen belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile bir ismin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Üsküdar'da dün Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Politika, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
09:08
Trabzonspor’dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:28:03. #7.12#
SON DAKİKA: İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement