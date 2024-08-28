İBB Yaz Okulu'na katılan öğrenciler mezun oldu

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul'un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Yaz Okulu'na devam eden öğrenciler mezun oldu. Yaz boyunca programa katılan 400 çocuğa, İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İBB iştiraki Metro İstanbul, Esenler yerleşkesinde düzenlediği Metro İstanbul Yaz Okulu programının üçüncüsünü 1 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdi. Yaz okulu programına katılan 400 öğrenciye robotik kodlama, aikido, bilim deney atölyesi, atletizm, karikatür, origami, M-Çiftçi, Metro İstanbul Çocuk Korosu, Metro Öğreniyorum, geri dönüşüm atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, badminton, voleybol, basketbol, Bilim Otobüsü ve çocuk hakları eğitimi, ileri dönüşüm sanat atölyesi eğitimleri verildi.

Çocukların ebeveynlerine de toprak saksı atölyesi, yangın bilinçlendirme eğitimi, ebru atölyesi, yüz yogası eğitimleri verildi ve seminerler düzenlendi. Düzenlenen törenle çocuklara sertifikaları verildi. Öğrenciler, Metro İstanbul Çocuk Korosu dersinde öğrendikleri şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

27 ilçeden öğrenci katıldı

Metro İstanbul Yaz Okulu hakkında bilgi veren İBB Ulaşım Grup Başkanı ve Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, şunları ifade etti:

"İstanbul'un dört bir yanından yaz okulu etkinliğimize katılan 400 çocuk ve ebeveyni ile bugün bir aradayız. Bu yıl yaz okulumuzda 68 eğitmen, 20 farklı etkinlikte öğrencilere 240 saat ders verdi. Yaz okulumuza sadece komşu ilçelerimizden değil, 27 ilçeden öğrenci katıldı. Bugün aramızda İstanbul'un iki ayrı ucunda bulunan Pendik ve Beylikdüzü ilçelerimizden ailelerimiz de var. Yaz okulumuz sayesinde üç yıl boyunca bin 35 çocuk ve ebeveyn ile bir araya geldik, bundan sonra da farklı etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimizi düzenlerken yalnız değildik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her biri alanında birer yıldız olan kurum ve iştirak şirketleri ile birlikte hazırlandık. İBB ailesi olarak bir arada olduğumuz sürece daha güçlüyüz biliyoruz, yeni dönemimizde de iş birliklerimizi artırarak devam ettireceğiz."

"90 bini aşkın İstanbulluyla bir araya geldik"

Göreve geldiklerinden bu yana düzenledikleri çeşitli etkinliklerde İstanbullular ile buluştuklarını belirten Soy, "Yaz okulu dışında Açık Hava Sinema Günlerinden milli maçlara, buz pateninden sömestr etkinliklerine kadar pek çok farklı organizasyona ev sahipliği yaptık. Yerleşkelerimizde 90 bini aşkın İstanbullu ile bir araya geldik. Son olarak anlatmaktan çok gurur duyduğum bir konu var; çocuklara ileride ben de 'Metro İstanbul'da çalışmak istiyorum' cümlesini kurdurmak amacıyla yola çıktık. Bugün artık çocuklar 'Biz de büyüyünce burada çalışabilir miyiz' diye soruyorlar. Buradan cevaplamış olayım. Evet çocuklar, derslerinize çok çalışıp yapmak istediğiniz mesleğe karar verdiğinizde İstanbul'un, yani sizin metronuzun kapıları sizlere hep açık olacak. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Yarınlara hazırlanırken yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Açık havada film gösterimi devam etti

Metro İstanbul, yaz aylarında düzenlediği çeşitli etkinliklerle de İstanbullularla bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri kapsamında 9 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında her hafta salı ve perşembe akşamları film gösterimleri yapıldı. 14 film gösteriminin yapıldığı etkinlikte 7'den 70'e 23 binden fazla sinemasever, patlamış mısır ve içecek ikramları ile keyifli zaman geçirdi. Metro İstanbul'un bugüne kadar açık hava sineması etkinliklerine 65 bine yakın İstanbullu katıldı.