İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında - Son Dakika
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İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

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İBB\'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu\'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
23.05.2025 07:04
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İBB\'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu\'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın ve İBB Genel Sekreteri Arif Gürkan Alpay, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen 4. dalga operasyonunda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimler gözaltına alındı.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 49 kişi arasında İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gibi isimler yer aldı. Evlerde yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri sürüyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklama şu şekilde; "2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüpheliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN'ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."

İBB\'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu\'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Akın, Operasyon, Ali Kurt, Kiptaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Yunus:
    bir lider ufak ve küçük hesaplar ile uğraşmaya başladı ise sonu yakındır. bu sözü bı kitaptan okumuştum. hayırlısı bakalim 89 74 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    itiraflar geldikçe operasyonlar devam edecek her şey çok güzel olaca?? 62 42 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    herkes suçlu sadece onlar değil 69 31 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    BABA NE GÖTÜRDÜNÜZ ÖYLE :)) BİRDE BAŞKALARINA ÇAMUR ATAR BU MALLUM PARTİ SEVİCİLERİ :)) ALGI YAPMAYA GELİRLER BİRAZDAN :)) 41 27 Yanıtla
  • Alper Elma:
    itiraflar geldikçe herşey yavaşdan gün yüzüne çıkıyor, hırsızın suçsuz olduğu düşünen angutlar var, hatta hırsız için her ilçede imza toplayan hırsız yoldaşları var. hepsi birer hırsız adayi 34 27 Yanıtla
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