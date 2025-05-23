İBB\'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu\'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Sabah saatlerinde gerçekleşen 4. dalga operasyonunda Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimler gözaltına alındı.

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 49 kişi arasında İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gibi isimler yer aldı. Evlerde yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri sürüyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon hakkında yapılan açıklama şu şekilde; "2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüpheliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN'ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama - el koyma işlemleri devam etmektedir."