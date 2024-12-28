İBB Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Aldı - Son Dakika
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İBB Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesinde İstanbulluların huzur içinde geçirebilmesi için kapsamlı önlemler aldı. Ek seferli toplu ulaşım hizmetleri, zabıta denetimleri ve acil durum ekipleriyle şehirdeki güvenlik artırılacak.

28.12.2024 13:56  Güncelleme: 15:17
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşan yılbaşı öncesinde İstanbulluların huzur ve güven içinde bir yılbaşı geçirmesi için kapsamlı önlemler aldı. Şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet sunacak ekipler görevlendirildi. İhtiyaçlara hızlı müdahale için gerekli düzenlemeler yapıldı. Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı.  İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmetleri, dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde olduğu gibi, 1 Ocak'ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz olacak.

İBB, İstanbulluların yılbaşı gecesini huzurlu geçirmesi için bir dizi önlem aldı. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, izinsiz ilan ve reklamlar, kaçak hafriyat dökümü, seyyar ve izinsiz faaliyetlerin engellenmesi amacıyla zabıta ekipleri vardiya usulüyle görev yapacak. Yılbaşını eğlence mekanlarında kutlayanların evlerine güvenle ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçları ek seferlerle hizmet verecek.

Toplu ulaşıma ek seferler

İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü ücretsiz hizmet verecek. İETT, 31 Aralık günü 832 farklı hatta 64 bin farklı seferini sürdürecek. 31 Aralık gecesi ise 25 farklı hatta toplam 304 ek sefer düzenleyecek. Geceleri de kesintisiz hizmet veren metrobüs sisteminde de 221 ek sefer gerçekleştirilecek.

Metro İstanbul'da M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı M1B Yenikapı-Kirazlı M2 Yenikapı- Hacıosman M3 Bakırköy- Kayaşehir M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı M5 Üsküdar- Samandıra M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü M7 Yıldız- Mahmutbey M8 Bostancı-Parseller M9 Bahriye-Olimpiyat hatları 24 saat süreyle çalışacak. T1 Kabataş- Bağcılar T3 Kadıköy- Moda T4 Topkapı-Mescidi Selam T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları 1 Ocak saat 02.00'ye kadar seferlerini sürdürecek.

Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi yolcu yoğunluğuna göre ek sefer düzenleyecek ve Ayrıca yoğunluğa operasyonu sağlayacak personel görevlendirecek.

Zabıta Komuta Merkezi, vatandaşlardan gelen şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturmak için 7/24 hizmet verecek. Meydanlar, ana arterler ve sahillerde denetimler artırılacak. Kamera sistemleriyle izleme yapılarak gerektiğinde ekipler yönlendirilecek. Tüketici hakları ihlalleri, dilencilik, kaçak hafriyat, izinsiz ilan ve reklamlar ile seyyar satış faaliyetlerine yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Toplu taşıma araçları (minibüs, taksi, halk otobüsü, servis araçları) ve otogarlarda kontroller yapılacak. Bayrampaşa ve Ataşehir Meyve Sebze Halleri ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetimler devam edecek.

"Olumsuz hava koşulları için önlem alınacak"

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı İstanbul genelinde görev yaparak, ulaşımın kesintisiz sürmesi için çalışacak. Sokakta kalan vatandaşlar için konaklama tesislerine yerleştirilmesi sağlanacak.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangın ve tehlikeli durumlara karşı hazır durumda olacak. Acil Yardım ve Cankurtarma ekipleri, sağlık istasyonlarında yeterli personel ve ambulansla yılbaşı boyunca hizmet verecek.

"Arızalara anlık müdahale"

İSKİ ekipleri, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale etmek için hazır bekleyecek. Atık Yönetimde görevli personel nöbet usulüne göre çalışarak kenti temiz tutacak. İstanbullular her zaman olduğu gibi ihtiyaç ve şikayetlerini iletmek için 153 Çözüm Merkezi'ne ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Yılbaşı İçin Güvenlik ve Ulaşım Önlemleri Aldı - Son Dakika

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