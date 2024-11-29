İBB Yol Çalışması Trafiği Felç Etti

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Arnavutköy- Sultangazi yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yapılan yol çalışması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

İBB ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde yolu tek şeride düşürerek çalışma başlatınca bölgede trafik durma noktasına geldi.

Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu sürücülerin tepkisine yol açtı. Kimi vatandaşlar da otobüs ve minibüslerden inerek yola yaya devam etti.

Sürücülerin sık sık klakson çalarak protestoda bulunduğu yolda ambulansların bile ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından fotoğraf ve video paylaşarak duruma tepki gösterdi.