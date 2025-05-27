İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Tutuklama - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Tutuklama

27.05.2025 02:17
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 46 şüpheliden 25'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Emniyetteki işlemleri sonras Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 36 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 36 şüpheliden 25'nin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 11 şüphelinin ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Tutuklanmasına karar verilen 25 şüphelinin isimleri, şu şekilde:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, muhasebe müdürü Murat Bıyık, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, iş insanları Sarp Yalçınkaya, Seza Büyükçulha, Berat Çağrı Kapki ve İlker Hamal, iş kadınları Nezahat Kurt ile Serpil Altıntaş, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz ve Ogün Soytekin, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç ve Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler."

Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 zanlının isimleri ise şöyle:

"İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı - İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin, Yapı Merkezi İnş ve San AŞ'de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi, eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya????? ve iş insanları Yusuf Şahin, şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar ile Murat Şeyhmus Sarıboğa."

10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB bilgisayar işletmenleri Fadime Şimşek İpşir ve Abdulbaki Yayla, İBB mühendisleri Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Mehmet Zeki Ertürk, Sezen Algedik ve Ferhat Fazlıoğlu, İBB teknikeri Hakan Kuk ile Muhammet Burak Gönültaş da adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBBYol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 25 Tutuklama - Son Dakika

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