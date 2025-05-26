İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 36 Zanlı Tutuklama Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin tutuklanması talep edilen 36 zanlı hakkındaki savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, tutuklanması talep edilen 36 şüphelinin, isimleri şu şekilde sıralandı:

"İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfüllah Demirel, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü Ahmet Önal, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Murat Er, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı - İhale Komisyonu Üyesi Akif Gündüz, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Ekrem Yıldırım, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı Burak Alp, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı Osman Şahin, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, şirket Genel Müdürü Abdussamet Baydar, iş kadını Nezahat Kurt, iş kadını Serpil Altıntaş, iş adamları Yusuf Şahin, Sarp Yalçınkaya, Berat Çağrı Kapki, Murat Şeyhmus Sarıboğa, İlker Hamal, Seza Büyükçulha, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, Yapı Merkezi İnş ve San AŞ'de inşaat mühendisi Mustafa Erkan Saatçi, muhasebeci Murat Sinan Sepetçi, İBB memuru ve harita mühendisi Yakup Öner'in makam şoförü Kamuran Ataç, Adem Soytekin'in koruması Murat Erenler, muhasebe müdürü Murat Bıyık, çalışanlar Güngör Gürman, Altan Gözcü, Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz ve eski Kültür AŞ Sanat Yönetimi çalışanı Habibe İlknur Kaya?????."

Hakkında adli kontrol tedbiri istenen şüpheliler ise şöyle:

"İBB bilgisayar işletmenleri Fadime Şimşek İpşir ve Abdulbaki Yayla, İBB mühendisleri Atilla Alkan, Burak Salman, Davut Şener, Mehmet Zeki Ertürk, Sezen Algedik ve Ferhat Fazlıoğlu, İBB teknikeri Hakan Kuk ile Muhammet Burak Gönültaş."

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar

Savcılığın sevk yazısında, örgütün hiyerarşik yapısı anlatıldı.

Yazıda, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırmak", İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'un "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Sevk yazısında, diğer şüphelilerin de benzer suçlardan tutuklanmasının istendiği ifade edildi.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.