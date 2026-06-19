İbrahim'in Sosyalleşme Hikayesi - Son Dakika
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İbrahim'in Sosyalleşme Hikayesi

İbrahim\'in Sosyalleşme Hikayesi
19.06.2026 13:17
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Down sendromlu İbrahim Halil Aslan, kurslarla hem sosyalleşti hem öz güven kazandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde yaşayan Down sendromlu İbrahim Halil Aslan (27), katıldığı karate ve resim kursları sayesinde hem sosyalleşti hem de öz güveni arttı.

Birecik'te yaşayan Mehmet-Fidan Aslan çiftinin 8 çocuğundan biri olan İbrahim Halil Aslan, kardeşlerinin evlenip evden ayrılmasının ardından içine kapandı. Bu duruma üzülen ailesi, Aslan'ı sosyal hayata yeniden kazandırmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik'te hizmete açılan Gençlik Merkezi'ne götürdü. Gençlik Merkezi'nde karate kursuna başlayan Aslan, kısa sürede büyük gelişim göstererek siyah kuşak seviyesine ulaştı.

HEDEFİ SERGİ AÇMAK

Sporun yanı sıra resme olan yeteneği de fark edilen Aslan, aynı merkezde resim eğitimine başladı. Aslan, katıldığı kurslar sayesinde hem sosyalleşti hem de öz güven kazandı. Gençlik Merkezi'nin neşe kaynağı olarak gösterilen Aslan, kurslara her gün ablası Zeynep Aslan ile birlikte katılırken; alt sınıf eğitim grubundan mezun olarak liseyi tamamladı. Aslan, zamanla unuttuğu okuma yazma becerilerini de merkezde yeniden geliştirdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan İbrahim Halil Aslan, yaptığı yağlı boya tabloları bir araya getirerek ileride sergi açmayı hedefliyor.

'ÖFKE YÖNETİMİ ÇOK ZORDU'

Zeynep Aslan, "İbrahim'in özellikle boşlukta kaldığı dönemlerde öfke yönetimi çok zordu. Agresif davranışlar sergiliyordu. Resim kursuna başlaması ve burada arkadaşlarıyla sosyalleşmesi onu çok mutlu etti. Bir şeylere odaklanması hayatını olumlu yönde etkiledi. Artık arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok iyi ilişkiler kuruyor" dedi. Gençlik Merkezi'nde görev yapan eğitmenlerin İbrahim'e büyük destek verdiğini ifade eden Zeynep Aslan, merkezin kardeşinin okuma yazma becerilerinin gelişmesinde ve sosyal hayata daha aktif katılmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

'NEŞE KAYNAĞI HALİNE GELDİ'

Resim Öğretmeni Hacer Sarı ise Aslan'ın yıllar içinde büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Sarı, "İbrahim, ilk geldiğinde içine kapanık bir öğrenciydi. Arkadaşlarıyla uyumu ve gösterdiği çabayla önemli bir gelişim kaydetti. Karate eğitimlerinde de başarılı oldu, gösterilere katılmaya başladı. Tüm bunlar onun öz güvenini artırdı. Şu an kurumumuzun neşe kaynağı haline geldi. Sevgi ve sabırla desteklenen özel gereksinimli bireylerin çok güzel başarılara ulaşabileceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Halil Aslan, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim'in Sosyalleşme Hikayesi - Son Dakika

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