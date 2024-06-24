İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde Başpehlivan Alper Aslan Oldu - Son Dakika
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İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde Başpehlivan Alper Aslan Oldu

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Şehitkamil Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 20’ncisi düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri sona erdi. 420 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda başpehlivanlık ünvanını, Gaziantep adına yarışan M. Alper Aslan kazandı.

24.06.2024 10:30  Güncelleme: 10:41
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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri sona erdi. 420 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda başpehlivanlık ünvanını, Gaziantep adına yarışan M. Alper Aslan kazandı.

İbrahimşehir Mahallesi'ndeki İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda gerçekleşen organizasyon; Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve İbrahimşehir Aşırtmalı Aba Güreşleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlendi. 22 farklı kategoride yarışan sporculardan 66'sı dereceye girerek ödüllendirildi. Takım olarak Gaziantep birinciliği elde ederken, Hatay ikinci, Kahramanmaraş ise üçüncü oldu.

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, geleneksel sporların önemine dikkati çekerek, bu sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması için belediye olarak yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Aba güreşi gibi geleneksel sporların daha nitelikli ve modern tesislerde yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden Bereketoğlu, organizasyona katılan tüm güreşçileri tebrik ederek başarı diledi.

İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri\'nde Başpehlivan Alper Aslan Oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri'nde Başpehlivan Alper Aslan Oldu - Son Dakika

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