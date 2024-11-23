ICESCO'dan Lübnan'a Koruma Çağrısı

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Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), Lübnan'daki kültür ve miras alanlarının İsrail saldırısına karşı korunması çağrısında bulundu.

ICESCO'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik canice saldırganlığının bir sonucu olarak ülkedeki bir dizi önemli kültür ve miras alanına verilen zararla ilgili derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın mirasını hedef alan her türlü sabotaj ve yıkım eylemlerine kararlılıkla karşı çıkmak ve onları bekleyen büyük tehlikelere karşı korumanın gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, "sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere uluslararası kurumlara, mirasların korunması hususunda kapsamlı ve etkili uluslararası işbirliği yapmaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Lübnan parlamentosu, 8 Kasım'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ülkedeki tarihi nitelikteki çok sayıda eserin İsrail saldırılarından korunması için harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Çok sayıda parlamento üyesinin imzaladığı ve UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a hitaben yazılan mektupta, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı sonucunda ülkenin doğusundaki Baalbek ve güneyindeki Sur ile Sayda şehirlerindeki arkeolojik alanların ve diğer anıtların büyük tehlike altında olduğu belirtilerek, insanlığın ortak mirasının korunması için acil harekete geçilmesi gerektiğinin altı çizilmişti.

İsrail'in en yoğun saldırı düzenlediği kentlerden olan Baalbek ve Sur, barındırdıkları tarihi eserler ve arkeolojik alanlarla UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.