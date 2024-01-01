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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'ye yaptığı ziyarette terör ve terörizmle mücadele edildiğini, mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri ve kaçak göç hareketlerine karşı mücadelenin devam ettiğini belirtti. Karaloğlu, 2024 yılının Türkiye'nin 100. yılı olacağını ve vatandaşın huzurunu bozan her türlü eyleme karşı mücadelenin İçişleri Bakanlığı tarafından sürdürüleceğini söyledi.

01.01.2024 - 01:54,
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İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisi ile mücadelemiz amansız devam ediyor dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, bir dizi ziyaretler için memleketi Rize'ye geldi. Rize Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloğlu, şeref defterini imzalayıp, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile görüştü. Ardından Rize Belediyesi'ne geçen Karaloğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den projeleri ile ilgili bilgi aldı. Belediyeden ayrılan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, beraberindeki Vali Baydaş, Başkan Metin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ile itfaiye, sahil güvenlik karakol komutanlığı, il jandarma komutanlığı, polis uygulama noktası ve AFAD Müdürlüğü'nü de ziyaret edip, görevli personelin yeni yılını kutladı.

'2024, TÜRKİYE 100 YILININ İLK YILI OLACAK'

Açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vatadaşlarımızın huzurunu güvenliğini sağlayan arkadaşlarımızı görev başlarında ziyaret ediyoruz. Bir taraftan başta terör suçlarıyla amansız mücadelemiz devam ediyor. Daha bugün 3 terör mensubunu Mardin'de jandarmamız etkisiz hale getirdi. Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere, toplumun huzurunu bozan mafya, çete suçları, organize suçlar, zehir tacirleri, kaçak göç hareketlerinde bulunanlar her kim varsa, vatandaşın huzurunu bozan her birisi ile mücadelemiz de amansız devam ediyor. 2024 yılı Türkiye 100 yılının ilk yılı olacak. Vatandaşın huzurunu bozan her türlü eylemle mücadelemiz yeni yılda da inşallah İçişleri Bakanlığı olarak devam edecek? dedi.

ASKERLİK YAPAN İKİZ KARDEŞLERİN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde askerlik görevini yapan ikiz kardeşler Kemal ve Kenan Saraç ile görüştü. Karaloğlu ikizlerin ailesini telefonla arayarak yeni yılını kutladı. (DHA)

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Terör ve suçlarla mücadelemiz amansız devam ediyor - Son Dakika


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