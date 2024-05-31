İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 45 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 45 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kuyu-2' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları dahil 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda, tabanca ve av tüfekleri, uyuşturucu madde, sahte fatura, fiş, senet ve tapu gibi deliller ele geçirildi.

31.05.2024 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kuyu-2' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşları dahil 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Erzurum, Muş, Karaman ve Konya'da 'Kuyu-2' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarını işlediği tespit edilen elebaşı Hakan Gürel dahil 21 şüpheli yakalandı. Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu, Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen elebaşları Erkan Yaprak ve Mehmet Tokyay ile örgüt üyesi 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karaman Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Karaman ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 'Tefecilik' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Elebaşı İbrahim Öztürk de yakalananlar arasında yer aldı. Operasyonlar sonucunda, tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Söke, Karayazı ve Ermenek Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki dünyanın öbür ucuna da kaçsalar, suçta kibirlenen organize suç örgütü üyelerini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine ve çetelere karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Karaman, Erzurum, Aydın, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
08:33 İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı, gemi arızası nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
08:24 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Hançerlendim’’ sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok Özel'den Kılıçdaroğlu'nun ''Hançerlendim'' sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok
00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılacak mı?
08:49 Defne Samyeli’den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
07:53 Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü Üç başrol oyuncusu ayrılıyor Kirli Sepeti dizisinde yaprak dökümü! Üç başrol oyuncusu ayrılıyor
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 09:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 45 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement