İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yerlikaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

İlk olarak "Deprem: Umut" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Işıkhan, Rıdvan Korkulutaş'ın, "İftar" adlı fotoğrafını seçti.

Yerlikaya'nın, "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğraflar arasından tercihi, Ashraf Amra'nın, "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı oldu.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü" isimli fotoğrafını oylayan Yerlikaya, "Haber" kategorisinde tercihini Özkan Bilgin'in "Eksi"de operasyon" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Yerlikaya, "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, AA'nın 10 yıldan beri devam eden "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasında çok güzel seçkiler getirdiğini belirtti.

Fotoğraflardan "hangi birini seçebiliriz" diye ciddi bir zamanın harcanması gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın her yerinde ve güzel ülkemizde Anadolu Ajansının deklanşörleri gerçekten üstün yetenekli arkadaşlarımız. Sadece makineyi çok iyi kullanmıyorlar aynı zamanda gönül gözleri de son derece mükemmel arkadaşlarımız. Hem spor hem çevre hem yaşamla ilgili birbirinden güzel resimler var. Diğerlerine nispetle biraz daha fazla beğendiğim resimleri seçtim." dedi.

"46 bin konutun teslimat törenleri yapılacak"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde "asrın felaketi"ni yaşadığını hatırlatarak, o günden bu yana devletin, milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaraları sarma noktasında asrın dayanışmasını gösterdiğini söyledi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla öncelikli hak sahipliği kuralarının akabinde de 46 bin konutun teslimat törenlerinin yapılacağını bildiren Yerlikaya, "Peyderpey diğer hak sahibi vatandaşlarımıza da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın gece-gündüz demeden çalışmasıyla tamamlanacak evleri kıymetli vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize teslim edeceğiz." dedi.

Bu süreç içerisinde depremin ilk anından bugüne kadar İçişleri Bakanlığı ailesi olarak AFAD Başkanlığının fevkalade hizmetinin, gayretinin olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şu anda konteyner kentlerde geçici barınma hizmetinden faydalanan 650 binin üzerinde vatandaşımız var 203 bin konteynerde. Şu anda hak sahipliği sürecinin sonunda kuraları bekleyen AFAD tarafından kira yardımları yaptığımız vatandaşlarımız var 300 bin hanenin üzerinde. 1 milyon 300 bin nüfusa yardımcı oluyoruz. Pek çok hizmetlerimiz var. Bu kısa süre içerisinde AFAD'ın deprem bölgemizde yaptığı hizmetlerin hepsini inanın anlatmak mümkün değil."

Yerlikaya, oylamadaki "İftar" adlı fotoğrafı seçtiğini hatırlatarak, "O iftar sevincinin paylaşılması resmini ben gerçekten çok anlamlı buldum." ifadesini kullandı.

"Buradaki zalimlik bir an önce dursun diyoruz"

Bakan Yerlikaya, 7 Ekim'den beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili dünyanın, eşi benzeri görülmemiş bir zulme tanıklık ettiğine dikkati çekti.

İsrail'in, Gazze'de yaşayan Filistinlilere soykırımla, büyük bir mezalimle zulmettiğini dile getiren Yerlikaya, "20 binin üzerinde Filistinli kardeşlerimizden şehitlerimiz var. Bunların pek çoğu maalesef çocuklar ve kadınlar." dedi.

"Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafla ilgili Yerlikaya, "Ben burada bir evladın, küçük bir yavrunun annesine çok büyük bir üzüntü, çaresizlik ve belki tarifi imkansız bir acıyla karışmış bakışını gördüm. O resim, o anı gerçekten onların yanındaymışız gibi bize aktarıyor, yaşatıyor. Temennimiz, duamız o ki buradaki bu zulüm bir an önce dursun, buradaki zalimlik bir an önce dursun diyoruz. Duamız da onlarla. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'ya fotoğraf oylamasıyla ilgili teşekkür eden Bakan Yerlikaya, 2024 yılının sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İçişleri ailesi olarak da göreve başladığım ilk günden beri hep şunu söyledik, Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Biz, Emniyetimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimizle 600 bin nüfuslu büyük İçişleri ailemizle beraber gece-gündüz demeden cansiperane bütün milletimizin huzuru için çalışıyoruz. Onların destekleri, onların dualarına da her zaman müteşekkiriz."