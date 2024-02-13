İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Kafes-39' operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Kafes-39' operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya\'nın açıkladığı \'Kafes-39\' operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes-39' operasyonu kapsamında Kocaeli'de Uğur Özgen'in elebaşı olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Operasyon, 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiş olup, 7 organize suç örgütü çökertildi ve elebaşları da dahil olmak üzere 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Kocaeli'deki operasyonda ise Uğur Özgen'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda çok sayıda silah, mühimmat, para, uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi. Uğur Özgen'in ayrıca başka bir suç olayında arandığı da ortaya çıktı.

13.02.2024 15:46  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan 'Kafes-39' operasyonu kapsamında Kocaeli'de Uğur Özgen'in elebaşı olduğu suç örgütüne düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonunda 7 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 117 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıklarının koordinesinde, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya il emniyet müdürlüklerince, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, fuhşa teşvik, silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarına yönelik "Kafes-39" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

KOCAELİ'DEKİ OPERASYONUN DETAYLARI

Kocaeli'de yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yürütülen dosya neticesinde elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı suç örgütüne yönelik gece saatlerinde Gebze'de yapılan operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Polisin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalarda 18 tabanca, 4 tüfek, bin 349 mermi, 17 tüfek kartuşu, 11 şarjör, 15 kılıç, sustalı bıçak ve kesici alet, 1 lazer silah aparatı, 175 bin 920 TL ve 5 bin 765 dolar, 2 uyuşturucu hap ile çok sayıda çek ve senet ile dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

ELEBAŞI ARANIYORDU

Öte yandan suç örgütünün elebaşı Uğur Özgen'in, 2020 yılında Gebze ilçesinde N.H.K.'nın (27) borç aldığı tefeciye borcunu ödememesi üzerine 5 kişi tarafından boş bir depoya götürülüp, elleri iple bağladıktan sonra başına silah dayanması ve zincirle darbedilmesi olayında arandığı da ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Kafes-39' operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:13:06. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı 'Kafes-39' operasyonunda 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement