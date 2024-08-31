İçişleri Bakanı: Atatürk'e hakaret eden şahıs yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "Gereği Yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.