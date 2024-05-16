İçişleri Bakanı: Bozdoğan-39 Operasyonlarında 239 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Bozdoğan-39 Operasyonlarında 239 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı: Bozdoğan-39 Operasyonlarında 239 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 22 ilde gerçekleştirilen bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarında 239 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

16.05.2024 15:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-39" operasyonlarında 239 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 22 ilde bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmalar sonucu bu illerde örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere "Bozdoğan-39" operasyonları düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyon görüntülerini paylaşan ve çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, güvenlik güçlerinin gayretleriyle Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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