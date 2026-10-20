İçişleri Bakanı Çiftçi, 2027-2028 Türkiye-Belçika polis eylem planını duyurdu

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'deki Türkiye- Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'nda yeni nesil suç şebekeleriyle mücadelede operasyonel iş birliğinin ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini, düzensiz göç konusunda ise adil yük paylaşımını ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesini vurguladıklarını belirterek, "Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye-Belçika Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Toplantıda, terörle mücadele, organize suç çeteleri, suçluların iadesi ve düzensiz göç başta olmak üzere ortak güvenlik gündemini değerlendirdiklerini aktaran Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Belçikalı muhataplarımızla, özellikle aranan şahısların yakalanarak ülkemize iadesi ve sınır aşan suçlarla mücadelede somut adımlar atılması yönündeki beklentilerimizi paylaştık. Yeni nesil suç şebekeleriyle mücadelede operasyonel iş birliğinin ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesini; düzensiz göç konusunda ise adil yük paylaşımını ve gönüllü geri dönüşlerin desteklenmesini vurguladık. Bu iş birliğini somut adımlarla güçlendirmek amacıyla, Türkiye ve Belçika polis teşkilatları arasında 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalandı. Kararlılığımız nettir: Teröre karşı tavizsiz, organize suçlara karşı amansız mücadelemizi sürdürürken milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Brüksel'de gerçekleştirdiğimiz temasların Türkiye ile Belçika arasındaki iş birliğine ve ortak güvenliğimize katkı sağlamasını diliyorum."