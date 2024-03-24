İçişleri Bakanı: DEAŞ\'a Yönelik Operasyonlarda 40 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-16" operasyonlarında 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve Konya'da operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonlar sonucunda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Adana'da 3, Afyonkarahisar'da 4, Ankara'da 13, Düzce'de 1, Eskişehir'de 3, Gaziantep'te 2, İzmir'de 10, Konya'da da 4 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.
DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon yapıldı
Bakan Yerlikaya, ayrıca 2023 yılının haziran ile 2024 yılının mart ayları arasında DEAŞ'a yönelik toplam bin 316 operasyon düzenlediklerine, operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığına dikkati çekti.
Yakalananların 692'sinin tutuklandığını, 529'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.
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