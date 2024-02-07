İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya'da 2 organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya'da 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: Elazığ ve Konya\'da 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar sonucu 11 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

07.02.2024 08:51
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da gerçekleştirilen Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında elebaşlarının da olduğu 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerinin hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Elazığ ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-37 operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda örgüt elebaşı ile 35 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet ile uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini kaydetti.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda örgüt elebaşının aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten yaralama, yağma ve silahla tehdit" faaliyetlerinde bulunarak, haksız menfaat temin ettikleri, illegal kumar oynanan işletmelerde tekelleşmeye çalıştıklarının tespit edildiğini aktardı.

Operasyonlar sonucu 11 ruhsatsız tabanca, 8 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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