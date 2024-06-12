İçişleri Bakanı: 'Kuyu-5' Operasyonlarıyla 5 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-5' Operasyonlarıyla 5 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen 'Kuyu-5' operasyonlarında 5 organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 elebaşı dahil toplam 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve sahte belge ele geçirildi.

12.06.2024 09:03
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen 'Kuyu-5' operasyonlarında 5 organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 elebaşı dahil toplam 57 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 4 ilde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 'Kuyu-5' operasyonları düzenleneceğini belirtti. Buna göre; 'Silahlı saldırı', 'Yağma', 'Fidye', 'Uyuşturucu ticareti', 'Tefecilik', 'Dolandırıcılık' ve 'Silah kaçakçılığı' suçlarını örgütlü olarak işledikleri belirlenen, Hatay Antakya'da Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 17 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek, senet ve Türk lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Kuyu-5' Operasyonlarıyla 5 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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