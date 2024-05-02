İçişleri Bakanı: Mahzen-36 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mahzen-36 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı: Mahzen-36 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen 'Mahzen-36' operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti, cinsel istismar ve insan ticareti gibi suçlarla ilgili deliller ele geçirildi.

02.05.2024 08:31
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Mahzen-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aralarında elebaşı Semed Ötünç'ün de yer aldığı 42 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı, konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Mahzen-36 Operasyonunda Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika

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