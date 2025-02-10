İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar\'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek.

10.02.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Hedefimiz burada ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Gabar'daki petrol üretimine değinerek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki destansı üretimle ilgili merkezlerine geldik. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor." diye konuştu.

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani 'Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da artık Şırnak'ın, bu ülkenin zenginliği için petrol üretiminin devamının geleceği yönündeki inancımız güçlü. Hedefimiz buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diyen Yerlikaya, 2007-2010 yılları arasında Şırnak'ta vali olarak görev yaptığını anımsattı.

Bugün kent merkezinde de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki bu dağlarda hiçbir yaylanın, köyün yolu kapalı değil. Bütün köylerimiz açık. Şehrin bütün zenginliği, her biri artık ortada. Huzur, güvenlik güçlendikçe, terörün esamesi okunmadıkça ve terörle ilgili hiçbir ifade artık cümlelerimizin içerisinde geçmedikçe göreceksiniz, Şırnak'ın dağları, yerin altında ne zenginlik varsa, yaylalardaki otlar bereketiyle hep coşacak, fışkıracak. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Çok daha güzel olacak. Hakkari, Cilo festivalleriyle anılıyorsa ve yine bu bölgedeki bütün coğrafya var olduğu zenginlikleriyle bu yörenin insanlarına refah, huzur getirecekse her birini Allah'ın izniyle hep birlikte sağlamaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz. Ne kadar gurur duysak azdır."

Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere bu çalışmalarda emeği bulunanlara, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, buradaki yetkililerine de teşekkür ederek, buradan hep güzel haberler duymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Allah nazardan saklasın, 'maşallah' diyoruz. Bu Gabar'ın, Cudi'nin, bu dağların bize sakladığı bereket. Terör bitti, bitme noktasına geldi ve göreceksiniz daha bu toprakların bize hazırlamış olduğu ne güzel sürprizler göreceğiz. Bunu hep birlikte Allah'ın izniyle göreceğiz ve görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, buna yürekten inandığını belirtti.

Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun önünde aziz milletimize seslenmek istiyorum, 40 yıldan beri şehitlerimiz, her birinin mekanları cennet olsun diyoruz. Onların şefaatleri başta askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, kolluğumuzun üzerine olsun diyoruz. Onların şefaatleri, hayır duaları üzerimizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hep kardeşliğimiz kazanacak ve bu topraklardaki bütün nimetlerin de gücünü hep birlikte görmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya, daha sonra Seslice 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve TPAO yetkilileri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Aybüke Yalçın, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:47:06. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.