İçişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü Adana\'da Vatandaşlarla İftarda Buluştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.
Bakan Yerlikaya, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi kapalı semt pazarında düzenlenen iftarda, önce demokrasi bayramına hemen akabinde de Ramazan Bayramı'na kavuşmaya az kaldığını söyledi.
Göreve başladıkları günden bu yana terör örgütleri ve organize suç örgütlerine karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız onlara ne diyor? 'Şehir eşkıyaları' diyor. Biz de onlara diyoruz ki 'Suç işlemekte kibirlenenler' diyoruz. Yani onlara diyoruz ki 'Siz kimsiniz de bizim vatandaşımıza şekil yapıyorsunuz, kimsiniz?' Zehir tacirleri gençlerimizi vatandaşlarımızı zehirlemeye cüret edenler, onlara da göz açtırmıyoruz. Nefes aldırmıyoruz." diye konuştu.
Yerlikaya, vatandaşın desteğiyle çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"1 Haziran'dan 15 Mart'a kadar organize suç örgütlerinden yakalanıp adalete teslim ettiğiniz sayısı kaç? Türkiye'de 417, Adana'da sadece 10 ama şunu bilin ki sizin desteğiniz, sizin duanız ve bize vermiş olduğunuz güçle Türkiye'de hiçbir yerde, hiçbir şekilde organize suç örgütü bırakmamaya kararlıyız. Biz Türkiye'nin huzuru diye yola çıktık. Türkiye'nin huzuru demek önce Adana'nın huzuru demek. Adana'nın huzuru demek, Yüreğir'in huzuru demek, Kiremithane'mizin huzuru demek. Tüm mahallelerimizi, sokaklarımızın, caddelerimizin, hanelerimizin huzuru demek."
Yerlikaya, İçişleri ailesi olarak 600 bin polis ve jandarmayla gece gündüz demeden çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlattı.
Ömer Çelik'ten "eser siyaseti" vurgusu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iftara katılan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya kente gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.
Seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Çelik, şunları söyledi:
"Ramazanın sonunda Ramazan Bayramı var ama bu sefer iki bayram birden yapacağız. Biri Ramazan Bayramı diğeri 31 Mart'ta demokrasi bayramı. 31 Mart'ta büyükşehirde Fatih Mehmet Kocaispir'i, Yüreğir'de Halil Nacar'ı sandıktan çıkararak demokrasi bayramını kutlayacağız. Artık son viraja girdik. Mahallelerinize, akrabalarınıza, komşularınıza gidin. Geçen seçimde farklı partilere oy kullanmış bütün vatandaşlarımıza şunu söyleyin; 'Gelin bu sefer eser, hizmet siyasetinin temelinde birleşelim.' Altılı, yedili masa genel seçimlere giderken hangi sözleri veriyordu, şimdi birbirlerine düşmanca ifade kullanıyorlar. O zaman demiştik ki, 'Altılı, yedili, sekizli masayla bırakın devlet yönetmeyi, çay bile demlenmez'. Dediğimiz çıktı, şimdi birbirlerine en ağır lafları söyleyerek, birbirlerine düşmanlık ederek bu işi beceremeyeceklerini gösterdiler. Onların yerel yönetimde de vatandaşımıza vereceği bir hizmet yok. Yapacağımız iş Cumhur İttifakı'nı, Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı için şehirlerimizin yüzyılı için eser siyasetine güç vermek, enerji vermek olmalı."
Yüreğir'de bazı muhalefet partisi adaylarının vatandaşlara, "Ben muhalefet partisinden aday oldum ama yarın kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim." dediğini aktaran Çelik, "Böyle bir şey yok. Bizim işimiz altılı, yedili masaya benzemez. Masanın üstünde, arkasında, altında başkası yok. Yüreğir'deki adayımız Halil Nacar, başka adayımız yok. Onu seçeceğiz. Halil Başkanı seçtiğimizde Yüreğir, hem başkanına hem doktoruna kavuşacak. Bütün Adana'ya hizmet için de Fatih Mehmet Kocaispir kardeşimizi başkan yapacağız ve Adana'nın her tarafında bu eser siyasetini tekrar ayağa kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar ile davetliler ve partililer katıldı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin Ak belediyeciliği ile vaat ettiklerini gerçekleştiren bir parti olduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da yapılan operasyonlarda 1 Haziran 2023 ile 15 Mart 2024 arasında 19 bin 746 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda, seçim güvenliği ve terörle mücadele konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 10 örgütün çökertildiği ve uyuşturucu satıcılarına yönelik 1646 operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Tekirdağ'da katıldığı iftar programına telefonla bağlanarak vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, vatandaşlara ramazanlarını tebrik ederken, Tekirdağ'ın gerçek belediyecilikle tanışması gerektiğini vurguladı. Bakan Bolat ise Şarköy ve Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı'nın kazanacağını söyledi ve vatandaşlardan destek istedi.
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