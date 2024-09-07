Yüz Tanımalı Kamera Zorunluluğu Geliyor - Son Dakika
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Yüz Tanımalı Kamera Zorunluluğu Geliyor

Yüz Tanımalı Kamera Zorunluluğu Geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma, polis ve sahil güvenliği birimlerinde yüz tanımalı yaka kamerası kullanımının yaygınlaştırılacağını açıkladı.

07.09.2024 19:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Gerek jandarma gerek polisimiz ve sahil güvenliğimizde önümüzdeki yılın sonu itibarıyla yüz tanımalı yaka kamerası olmadan çalışan bir arkadaşımız kalmayacak" dedi.

Bakan Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. Yerlikaya, ilk olarak Kastamonu AFAD binasında düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' başlıklı toplantıya katıldı. Bakan Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekçi ile kurum temsilcileri yer aldı. 3,5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Kastamonu'da yılın ilk 8 ayında işlenen suçların, bir önceki döneme göre yüzde 9,3 azaldığını söyledi.

'LÜTFEN İHBAR EDİN'

Kastamonu'da asayiş, terör ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattıktan sonra vatandaşa seslenen Yerlikaya, "Organize suç örgütleri, suç işlemekte kibirlenenler, şehir eşkıyası; adları ne olursa olsun bunlarla ilgili meydan okuyoruz. Güvenlik birimlerimiz bununla ilgili başsavcılarımız, savcılarımızla beraber büyük bir uyum içerisinde çalışıyor ve hemşehrilerimizden şunu istirham ediyoruz; duydukları, gördükleri, bildikleri, organize suç örgütleriyle ilgili, uyuşturucu satıcılarıyla ilgili, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ilgili, aradığımız ve bir an önce cezaevine gitmesi gerekenlerle ilgili; bununla ilgili bir hissiyatı, bir bilgisi varsa 112'yi lütfen arasın. Hiç isim vermesine gerek yok. O bizde emanettir. Onun gereğini yapar, kendisine de bir şekilde medya aracılığıyla döner ve deriz ki sizin söylemiş olduğunuzun neticesi bu oldu. Suçlu olması gereken yere, adalete teslim edildi. Adaletin tecelli etmesini göre de artık hep beraber millet adına nasıl bir hüküm verildiğini göreceğiz" dedi.

'KAMERA SİSTEMİNİN GÜCÜNDEN HEP BERABER FAYDALANIYOR OLACAĞIZ'

Yollardaki devriye sayılarının artırılacağını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Hep bu yönde gayret gösteriyoruz ve eylül sonuna doğru bununla ilgili özel bir basın toplantısı yapacağız. Yeni dönemde, önümüzdeki periyotta devriye sayılarımızı başta 30 büyükşehir olmak üzere diğer 51 ilimizde nereden nereye götürdüğümüzü ve götüreceğimizi ifade edeceğiz. Gerek jandarma gerek polisimiz ve sahil güvenliğimizde de önümüzdeki yılın sonu itibarıyla yüz tanımalı yaka kamerası olmadan çalışan bir arkadaşımız kalmayacak. Tüm personelimizin vatandaşımızla yüz yüze yapmış olduğu denetimlerde, kontrollerde bizim şahidimiz olarak yüz tanımalı yerli ve milli üretilen ve envanterimize girecek olan bu kamera sisteminin de gücünden hep beraber faydalanıyor olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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