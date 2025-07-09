İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Zaferin Adı Türkiye" programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kabine döneminde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenledikleri operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldıklarını belirterek, "Bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

İçişleri Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" programına katılan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Bu vatanı vatan yapan, milleti yüce kılan ruhun özünde "şehitlik ve gazilik" makamlarının olduğunu belirten Yerlikaya, "Dünyanın hiçbir yerinde gözünden sakındığı kınalı kuzularını dualarla cepheye gönderen, şehidine sarılıp, 'Vatan sağ olsun.' diyen ana babalar bulamazsınız. Asırlar geçse de nesilden nesle aktarılan şuur, işte budur." diye konuştu.

Yerlikaya, bugün bir ihaneti unutturmamak, bir direnişi ebedileştirmek ve Türkiye'nin zaferini nesiller boyu yaşatmak için bir arada olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, tarihimize, bağımsızlığımıza, milli irademize vurulmak istenen bir zincirdi. Hainlerin, vesayetçilerin kurduğu kirli pusuydu ama milletimizin yüreği, cesareti bu pusuyu hainlerin başlarına yıktı. O gece aziz milletimiz tankların karşısında göğsünü gerdi, namlunun ucuna alnını dayadı, ölümü göze aldı ama esarete boyun eğmedi çünkü bu millet şehadeti nimet, esareti zillet olarak gördü. O karanlık gecede milletimiz siper oldu, vatanına sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızı meydanlara davet etti ve bu davet bir milletin kıyamıydı. O davete icabet eden her bir kardeşimiz hamdolsun tarihin akışını değiştirdi."

O gece FETÖ'nün hain zihniyetine, milletin bağrına sapladığı hançere, devletin içine sızdırdığı virüse karşı direndiklerini anlatan Yerlikaya, "253 vatan evladı şehadete erdi. 3 bin 737 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Yüce Rabb'imiz, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: 'Şüphesiz, Allah müminleri daima koruyup müdafaa edecektir çünkü Allah hiçbir hain ve nankörü sevmez.' Biz hainleri affetmeyeceğiz, nankörlerden yüz çevireceğiz, hangi delikte, hangi kılıkta olurlarsa olsunlar onları yaptıklarına pişman edeceğiz. Bu da bizim şehit ana babalarına, şehit evlatlarına, gazilerimize sözümüz olsun." dedi.

"Milletimizin huzurunu bozmaya çalışan her odağa karşı teyakkuzdayız"

Yerlikaya, yarım kalan hayallerin, dinmeyen özlemlerin, geçmeyen nice sızıların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hani derler ya 'Unutursak içimiz kurusun.' diye. İşte bizler, bu yemini yüreğimizde taşıyoruz. O geceden, içinde bulunduğumuz şu ana değin bu yeminin de taşıdığımız sorumluluğun da bilincindeyiz çünkü biz hem bu darbenin izini silmekle, inlerini başlarına yıkmakla hem de bir ihanetin tekrarını önlemekle mükellefiz. Bu sebeple İçişleri Bakanlığı olarak devletimizin damarlarına sızmak isteyen her yapıya, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan her odağa karşı teyakkuzdayız. Demokrasimize kasteden, milletimize yan gözle bakan karanlıkların karşısındayız."

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17 bin 684 şahsı gözaltına aldık; bu şahıslardan 3 bin 185'i tutuklandı, 3 bin 842'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu ülkenin birliğine, dirliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin ki, bu vatanın fedaileri sadece askeri, polisi, jandarması değildir, bu vatanın fedaileri 86 milyonun yüreğidir çünkü biz o zelil gecede aziz milletimizle vatan için direnmenin, hürriyet için candan geçmenin ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, genç, yaşlı, kadın, erkek her kesimden vatandaşla omuz omuza direndiklerini, "Zaferin adı Türkiye'dir." dediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini söyleyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklar Malazgirt'te Alparslan'ı bağrına bastı, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'ya güç verdi, 15 Temmuz'da şehitlerimizle aydınlığa kavuştu. İşte bu yüzden bu vatanı yalnızca taşından, toprağından değil, şehitlerimizin al kanından tanırız. Biz bu milleti imanından, vefasından ve dirayetinden biliriz. 15 Temmuz gecesi mahalledeki derneğimizden sendikamıza, vakıflarımızdan yardım kuruluşlarımıza kadar sivil toplumun her temsilcisi milletimizin sesi ve vicdanı oldu."

Yerlikaya, konuşmasının sonunda vatan uğruna şehit olanlara rahmet, gazilere de sağlık ve esenlik diledi.

Programda, şehit aileleri ve gaziler de yer aldı.