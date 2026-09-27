İçişleri Bakanlığı, 27 Eylül\'de güneybatıda kuvvetli sağanak ve ani sele karşı uyardı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak 27 Eylül Pazar günü güneybatı kesimlerde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık, ani sel ve su baskınına karşı vatandaşları uyardı.

İçişleri Bakanlığı, 27 Eylül Pazar günü öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Bakanlığın paylaşımına göre yağışların Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli; Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI

Bakanlık, ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve yetkili mercilerin uyarılarının takip edilmesi çağrısında bulundu.