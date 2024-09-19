ICOM'dan Telsiz Açıklaması

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Lübnan'da patlatılan telsizler sonrası gündeme gelen cihazın Japon üreticisi "ICOM Inc.", söz konusu modelin üretiminin 2014 yılında durdurulduğunu bildirdi.

Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka telsizleri gündeme getirdi.

Lübnan'da çok sayıda telsizin aynı anda infilak ettirilmesinin ardından sosyal medyada bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı.

Japonya'nın Osaka şehri merkezli "ICOM Inc." şirketinden bugün yapılan "Önemli duyuru" başlıklı açıklamada kamuoyundaki haberler sonrası firma bünyesinde ulaşılan bulgulara yer verildi.

"IC-V82" modelinin Japon firmanın 2004-2014 yıllarında Orta Doğu dahil olmak üzere Japonya dışına sevk ettiği "kullanışlı bir radyo cihazı" olduğu kaydedilen açıklamada, ürün sevkiyatının yaklaşık 10 yıl önce durdurulduğu ve o tarihten beri fabrika merkezinden sevkiyat yapılmadığı bildirildi.

Cihazın ana ünitesini çalıştırmak için kullanılan pillerin üretiminin halihazırda durdurulduğu vurgulanan açıklamada, "Sahteciliği önlemek için hologram etiketi yapıştırılmadığından ürünün firmamızdan gönderilip gönderilmediğini teyit edemiyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yurt dışı ürün satışı ve sevkiyatları için "sadece yetkili distribütörlere satış yapıldığı"nın altı çizildi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının öngördüğü güvenlik ticaret kontrol düzenlemelerini esas alan ihracat programının (Icom Güvenlik Ticaret Kontrol Programı) oluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu kapsamda "sıkı ihracat kontrollerinin uygulandığı" vurgulandı.

Açıklamada, ICOM marka radyo cihazlarının tamamının, Japonya'nın güneydoğusundaki Wakayama eyaletinde bulunan yan kuruluş "Wakayama Icom Co. Ltd." firmasınca "ISO9001/14001/27001'e dayalı sıkı yönetim sistemi" altında üretildiği ifade edildi.

Açıklamada, cihazların üretiminde "önceden belirlenmişlerin haricinde parça kullanılmadığı" ve radyo cihazlarının tamamının aynı fabrikada imal edildiği ve denizaşırı üretim yapılmadığının altı çizildi.

Uluslararası satış ve servis ağına sahip

Şirket tarafından üretilen ICOM telsizleri, dünya çapında geniş kullanıcı yelpazesine sahip ve çeşitli alanlarda iletişim amacıyla kullanılıyor.

Amatör radyo operatörleri için tasarlanmış çok yüksek frekans aralığında çalışan IC-82 modeli, plastik maddeden oluşuyor ve 1650mAh pil kapasitesine sahip.

Tek bir frekans bandında kablosuz olarak iletişim kurmak için radyo dalgalarını kullanan el tipi taşınabilir "walkie talkie" tipi telsiz, 54x139x36.7 milimetre?????? ebatlarında ve 390 gram ağırlığında.

207 kanal depolanabilen cihaz, istasyonu veya radyo amatörünü yasal olarak tanımlamakta kullanılan, dünya çapındaki amatör telsiz operatörlerine iletişim için tahsis edilmiş kişiye özel "çağrı işareti" özelliğine sahip.

IC-V82 cihazlarının, genellikle amatör radyo iletişimi, acil durum hizmetleri ve hobi amaçlı kullanım için tercih edildiği biliniyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre ICOM ürünleri, 80'den fazla ülkede satılıyor.

Telsizler, "amatör radyo telsizleri, denizcilik alanına hitap eden deniz telsizleri, hava trafik kontrolü için havacılık telsizleri ve zorlu koşullara uygun üretilen profesyonel mobil telsizler (PMR)" olarak kategorilere ayrılıyor.

Cihazlar, ABD, Avustralya, Almanya, İspanya ve Çin'deki bağlı kuruluşlar da dahil olmak üzere dünya çapında uluslararası satış ve servis ağına sahip.

Bu telsiz ekipmanlarının bazen askeri veya yarı askeri gruplar tarafından da acil durumlar ve eğitim amaçlı kullanılabildiği bildiriliyor.

Şirketin internet sitesinde kara mobil telsizlerinin ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından kullanıldığı bilgisi yer alıyor.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililerin olaydan sorumlu tuttukları İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.