Saldırıya uğrayan tanker 4 ay sonra Marmara'ya geçti - Son Dakika
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Saldırıya uğrayan tanker 4 ay sonra Marmara'ya geçti

Saldırıya uğrayan tanker 4 ay sonra Marmara\'ya geçti
10.07.2026 11:43  Güncelleme: 11:45
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Karadeniz'de İDA saldırısına uğradığı iddia edilen Sierra Leone bayraklı Türk şirketine ait petrol tankeri, 4 aylık bekleyişin ardından Kilyos'tan hareket ederek İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.

Kenan BULUTOĞLU/ KARADENİZ açıklarında, İstanbul Boğazı'na yaklaşık 14 mil mesafede İnsansız Deniz Aracı (İDA) tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen Türk şirketine ait Sierra Leone bayraklı petrol tankeri, yaklaşık 4 aydır demirli bulunduğu Kilyos'tan hareket ederek Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan, 140 bin ton ham petrol taşıyan 'Altura' isimli 274 metre uzunluğunda 50 metre genişlikteki Sierra Leone bayraklı petrol tankerinden, 26 Mart'ta gece saatlerinde Boğaz'a yaklaşık 14 mil mesafe kala saldırıya uğradığına dair yardım çağrısı yapıldı Çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan incelemede, mürettebattaki 27 Türk vatandaşının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Tahliye talebinde bulunmayan gemi, bir süre bulunduğu bölgedeki bekleyişinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Sarıyer Kilyos açıklarındaki Türkeli Demir Sahası'na demirletildi. yaklaşık 4 aydır demirli bulunduğu Kilyos'tan hareket ederek Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Denizcilik, Karadeniz, 3. Sayfa, Güvenlik, Kilyos, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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