IDEF 2025 Fuarı\'nda Son Gün Yoğunluğu

İSTANBUL Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın son gününde yoğunluk devam etti. Pazar gününü fırsat bilenler çocuklarıyla fuarı gezme fırsatı yakaladı. Kara ve Deniz Savunma Gereçleri ile Havacılık ve Uzay, Ulaşım, Lojistik sektöründeki son yeniliklerin ve son teknoloji ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret edenler hayranlıklarını gizleyemedi. Oğluyla fuarı gezen Ahmet Dikmen, "Çocuklar geleceği görsün diye buradayız. Bizim çocuklarımız geleceğin mühendisleri olacaklar. Ülkemizin geliştirdiği teknolojileri görmek bizi sevindiriyor." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleştirilen IDEF 2025 - 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda son gün yoğunluğu yaşandı. 22 Temmuz'da başlayan fuarın son gününde çocuklarıyla fuar alanına gelenler hem standları gezdi hem de son teknoloji ürünler hakkında bilgi aldı.

'SAVUNMA SANAYİİNE BÜYÜK İLGİM VAR'

Fuarı gezmek için gelen Elektrik - Elektronik Mühendisi Melisa Kartal, "Öncelikle çok gurur verici bir durum. Yeni bir elektrik elektronik mühendisi olarak böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Savunma sanayine büyük bir ilgim var. Özellikle elektronik harp programına. Burada çelik kubbeyi, koralı vesaire gördüğüm zaman gerçekten çok ciddi gurur verici duygular içerisine girdim. Bu İDEF'teki savunma sanayinin ürettiği icatlar, uçaklar, İHA'lar, SİHA'lar, radar sistemlerimiz beni çok heyecanlandırıyor. Bunun yanı sıra çok da gurur verici bir durum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ OLACAK'

Ahmet Dikmen, "Çocuklar geleceği görsün diye buradayız. Onları geleceğe hazırlamak için buradayız. Yaş ortalamaları da biraz düşük. Bizim çocuklarımız geleceğin mühendisleri olacaklar. Ülkemizin geliştirdiği teknolojileri görmek bizi sevindiriyor. Özellikle hem özel şirketlerimiz hem devlet şirketlerimiz bugünleri gördüğümüz için dua ediyoruz. Çocukların ve ülkemizin geleceği bizim savunma sanayimizin elinde şu anda.Biz ne kadar güçlü durursak onlar da geleceğe o derece umutlu bakacaklar" ifadelerini kullandı. Oğlu Halil İbrahim Dikmen ise, "Yeni teknolojileri görüyoruz. Gelecekte bize vizyon olsun, görelim, ileride biz de aynı şeyleri yapabilelim diye. Buradaki teknolojilerden ilham alıp gelecekte de buna benzer daha ileri teknolojileri yapmak istiyorum" dedi.

VAN'DAN İSTANBUL'A FUAR İÇİN GELDİ

Fuar için Van'dan İstanbul'a gelen Barış Someroğlu ise, "Bu fuar kapsamında Van'dan buraya kadar geldik. Şu ana kadar güzel gidiyor. Türkiyemizin teknolojik hamlesi kapsamında yeni teknolojileri görüyoruz. Özellikle savunma sanayi kısmında olan teknolojileri burada görüyoruz. Bunun dışında yine başka çeşitli firmalar da bulunmakta. Bunlar da gayet değerli işler yapıyorlar. Fuar halka açıldığı için mutluyuz. Halkımız da ülkemizin son zamanlardaki teknolojik hamlelerini yerinde görüyor, mutluyuz. Fuar da gayet güzel gidiyor" dedi.