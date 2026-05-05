İdris Şahin, "Ultra Zengin" Sayısındaki Artışı Değerlendirdi: Zengini Daha Zengin, Fakiri Daha Fakir Yapan Düzenin Adı Ak Parti İktidarıdır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İdris Şahin, "Ultra Zengin" Sayısındaki Artışı Değerlendirdi: Zengini Daha Zengin, Fakiri Daha Fakir Yapan Düzenin Adı Ak Parti İktidarıdır

05.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye'de ultra zengin sayısında beş yılda neredeyse iki kat artış yaşandığını belirterek, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Şahin, "Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzenin adı AK Parti iktidarıdır" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye'de ultra zengin sayısında beş yılda neredeyse iki kat artış yaşandığını belirterek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Şahin, "Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzenin adı AK Parti iktidarıdır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelir adaletsizliğine ilişkin sözleri ile Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'nu değerlendirdi.

Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının beş yılda neredeyse ikiye katlandığını bildiren Şahin, bu tablonun "ekonomik başarı" değil, açık bir servet transferi olduğunu ifade etti.

"Milletin sofrası küçülürken kimin serveti büyüyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği "Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan mevcut düzen sürdürülemez" sözlerini hatırlatan Şahin, iktidarın önce Türkiye'deki tabloya bakması gerektiğini kaydetti.

Şahin, "Söz doğru. Ama Sayın Erdoğan'ın önce aynayı dünyaya değil, kendi yönettiği Türkiye'ye tutması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin önüne konulan tablo, iktidarın yıllardır anlattığı ekonomik başarı masalını paramparça ediyor" dedi.

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biri yer, milyonlar bakar; bu düzen milleti yakar. Bir yanda pazar filesini yarım dolduran vatandaş, kirasını ödeyemeyen gençler, maaşı daha ayın ortasında eriyen emekliler, borçla dönen esnaf var. Diğer yanda ise ultra zengin sayısı beş yılda neredeyse ikiye katlanan bir Türkiye var."

"Emekli kuruş hesabı yaparken kimler servetine servet katıyor?"

Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'na göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının 2021'de 2 bin 174 iken 2026'da 4 bin 208'e yükseldiğini aktarann Şahin, Türkiye'nin ultra zengin sayısının en hızlı arttığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yerleştiğini kaydetti.

Şahin, iktidara "Bu nasıl bir büyüme? Milletin sofrası küçülürken kimin serveti büyüyor? Emekli kuruş hesabı yaparken kim milyon dolar hesabı yapıyor? Gençler evlenmeyi, ev tutmayı, çocuk sahibi olmayı ertelemişken kimler bu ülkede servetine servet katıyor?" sorularını yöneltti.

Erdoğan'ın gelir adaletsizliğine ilişkin sözlerine atıfta bulunan Şahin, "Sayın Erdoğan, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzen sürdürülemez diyorsunuz. Evet, sürdürülemez. Ama o düzen uzak coğrafyalarda değil; bugün Türkiye'de milyonların sofrasında, emekli maaşında, gençlerin ertelenmiş hayatlarında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu düzenin adı ekonomi yönetimi değil, servet transferidir"

Türkiye'de ekonomik krizin herkese eşit dağılmadığını belirten Şahin, bedelin halka kesildiğini, kazancın ise dar bir çevrede toplandığını kaydetti.

Şahin, "Servet uçurumu büyüyor, geçim derdi büyüyor, adaletsizlik büyüyor, milletin sırtındaki yük büyüyor. Ama vatandaşın maaşı büyümüyor, emeklinin alım gücü büyümüyor, çiftçinin kazancı büyümüyor, gençlerin umudu büyümüyor" dedi.

Mevcut ekonomik düzeni "servet transferi" olarak nitelendiren Şahin, şöyle devam etti:

"Milletin cebinden alınan, enflasyonla eritilen, vergilerle toplanan, zamlarla sökülen kaynak; bir avuç imtiyazlı çevrenin servet hanesine yazılıyorsa burada yanlışlık değil, açık bir tercih vardır. Bu tercih, emeğin karşısında sermayeyi, vatandaşın karşısında imtiyazı, alın terinin karşısında rantı büyüten bir tercihtir."

"Yoksulluk kader değil, kötü yönetimin sonucudur"

Meselesinin yalnızca hayat pahalılığı olmadığını dile getiren Şahin, asıl meselenin hayat pahalılığının kimi yoksullaştırdığı ve kimi zenginleştirdiği olduğunu vurguladı.

Şahin, "Aynı ülkede milyonlarca insan ay sonunu getiremezken ultra zengin sayısı rekor kırıyorsa, orada ekonomik model değil, adaletsizlik düzeni vardır" dedi.

Mevcut tablonun 23 yıllık politikaların sonucu olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu ülkede artık fakirlik kader değil, kötü yönetimin sonucudur. Zenginlik de çoğu zaman üretimin değil, imtiyazlı düzenin ürünüdür. Türkiye, bir avuç insanın servet raporlarında parlayan; milyonların ise pazar tezgahı başında ezildiği bir ülke olmayı hak etmiyor. Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez. Bunun adı bellidir: Saray düzeni. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzen sürdürülemez. O düzenin adı bugün Türkiye'de AK Parti iktidarıdır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdris Şahin, 'Ultra Zengin' Sayısındaki Artışı Değerlendirdi: Zengini Daha Zengin, Fakiri Daha Fakir Yapan Düzenin Adı Ak Parti İktidarıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: İdris Şahin, "Ultra Zengin" Sayısındaki Artışı Değerlendirdi: Zengini Daha Zengin, Fakiri Daha Fakir Yapan Düzenin Adı Ak Parti İktidarıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.