İdris Şahin, "Ultra Zengin" Sayısındaki Artışı Değerlendirdi: Zengini Daha Zengin, Fakiri Daha Fakir Yapan Düzenin Adı Ak Parti İktidarıdır

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Türkiye'de ultra zengin sayısında beş yılda neredeyse iki kat artış yaşandığını belirterek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Şahin, "Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzenin adı AK Parti iktidarıdır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelir adaletsizliğine ilişkin sözleri ile Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'nu değerlendirdi.

Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının beş yılda neredeyse ikiye katlandığını bildiren Şahin, bu tablonun "ekonomik başarı" değil, açık bir servet transferi olduğunu ifade etti.

"Milletin sofrası küçülürken kimin serveti büyüyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği "Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan mevcut düzen sürdürülemez" sözlerini hatırlatan Şahin, iktidarın önce Türkiye'deki tabloya bakması gerektiğini kaydetti.

Şahin, "Söz doğru. Ama Sayın Erdoğan'ın önce aynayı dünyaya değil, kendi yönettiği Türkiye'ye tutması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin önüne konulan tablo, iktidarın yıllardır anlattığı ekonomik başarı masalını paramparça ediyor" dedi.

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Biri yer, milyonlar bakar; bu düzen milleti yakar. Bir yanda pazar filesini yarım dolduran vatandaş, kirasını ödeyemeyen gençler, maaşı daha ayın ortasında eriyen emekliler, borçla dönen esnaf var. Diğer yanda ise ultra zengin sayısı beş yılda neredeyse ikiye katlanan bir Türkiye var."

"Emekli kuruş hesabı yaparken kimler servetine servet katıyor?"

Knight Frank'in 2026 Servet Raporu'na göre Türkiye'de 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısının 2021'de 2 bin 174 iken 2026'da 4 bin 208'e yükseldiğini aktarann Şahin, Türkiye'nin ultra zengin sayısının en hızlı arttığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yerleştiğini kaydetti.

Şahin, iktidara "Bu nasıl bir büyüme? Milletin sofrası küçülürken kimin serveti büyüyor? Emekli kuruş hesabı yaparken kim milyon dolar hesabı yapıyor? Gençler evlenmeyi, ev tutmayı, çocuk sahibi olmayı ertelemişken kimler bu ülkede servetine servet katıyor?" sorularını yöneltti.

Erdoğan'ın gelir adaletsizliğine ilişkin sözlerine atıfta bulunan Şahin, "Sayın Erdoğan, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzen sürdürülemez diyorsunuz. Evet, sürdürülemez. Ama o düzen uzak coğrafyalarda değil; bugün Türkiye'de milyonların sofrasında, emekli maaşında, gençlerin ertelenmiş hayatlarında yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu düzenin adı ekonomi yönetimi değil, servet transferidir"

Türkiye'de ekonomik krizin herkese eşit dağılmadığını belirten Şahin, bedelin halka kesildiğini, kazancın ise dar bir çevrede toplandığını kaydetti.

Şahin, "Servet uçurumu büyüyor, geçim derdi büyüyor, adaletsizlik büyüyor, milletin sırtındaki yük büyüyor. Ama vatandaşın maaşı büyümüyor, emeklinin alım gücü büyümüyor, çiftçinin kazancı büyümüyor, gençlerin umudu büyümüyor" dedi.

Mevcut ekonomik düzeni "servet transferi" olarak nitelendiren Şahin, şöyle devam etti:

"Milletin cebinden alınan, enflasyonla eritilen, vergilerle toplanan, zamlarla sökülen kaynak; bir avuç imtiyazlı çevrenin servet hanesine yazılıyorsa burada yanlışlık değil, açık bir tercih vardır. Bu tercih, emeğin karşısında sermayeyi, vatandaşın karşısında imtiyazı, alın terinin karşısında rantı büyüten bir tercihtir."

"Yoksulluk kader değil, kötü yönetimin sonucudur"

Meselesinin yalnızca hayat pahalılığı olmadığını dile getiren Şahin, asıl meselenin hayat pahalılığının kimi yoksullaştırdığı ve kimi zenginleştirdiği olduğunu vurguladı.

Şahin, "Aynı ülkede milyonlarca insan ay sonunu getiremezken ultra zengin sayısı rekor kırıyorsa, orada ekonomik model değil, adaletsizlik düzeni vardır" dedi.

Mevcut tablonun 23 yıllık politikaların sonucu olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu ülkede artık fakirlik kader değil, kötü yönetimin sonucudur. Zenginlik de çoğu zaman üretimin değil, imtiyazlı düzenin ürünüdür. Türkiye, bir avuç insanın servet raporlarında parlayan; milyonların ise pazar tezgahı başında ezildiği bir ülke olmayı hak etmiyor. Millet fakirleşirken ultra zenginlerin çoğaldığı bir düzene ekonomi denmez. Bunun adı bellidir: Saray düzeni. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi; zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan düzen sürdürülemez. O düzenin adı bugün Türkiye'de AK Parti iktidarıdır."