Sarıyer'de otobüste düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sarıyer'de otobüste düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti

Sarıyer\'de otobüste düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti
08.06.2026 09:38
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Sarıyer'de 58A seferini yapan İETT otobüsünde dengesini kaybeden 81 yaşındaki Ender Eliçin yere düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren yaşlı adamın düşüş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sarıyer'de, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Sarıyer, Güncel, Ulaşım, Yaşam, İETT, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de otobüste düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de otobüste düşen 81 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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