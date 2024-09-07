İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 7 yeni otobüs hattını hizmete aldı - Son Dakika
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İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 7 yeni otobüs hattını hizmete aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de hizmet sağlaması amacıyla 7 farklı yeni otobüs hattını devreye aldı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye İstanbul'un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri için 7 farklı otobüs hattı devreye alındı. 9 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak 7 yeni otobüs hattında, 11 araç ile günde 214 farklı sefer gerçekleştirecek. İETT'nin yeni seferleri, İstanbulluların M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na doğrudan ve hızlı olarak ulaşması için hizmet verecek, ayrıca bölgedeki sağlık kuruluşlarına da ulaşımı sağlayacak. Hizmete alınan yeni hatlar şu şekilde: 'SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro, SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi, SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro, SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro.'

07.09.2024 13:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de hizmet sağlaması amacıyla 7 farklı yeni otobüs hattını devreye aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye İstanbul'un toplu ulaşımında birçok farklı alanda iyileştirmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri için 7 farklı otobüs hattı devreye alındı. 9 Eylül Pazartesi günü hizmete başlayacak 7 yeni otobüs hattında, 11 araç ile günde 214 farklı sefer gerçekleştirecek.

İETT'nin yeni seferleri, İstanbulluların M5 Üsküdar- Samandıra Metro Hattı'na doğrudan ve hızlı olarak ulaşması için hizmet verecek, ayrıca bölgedeki sağlık kuruluşlarına da ulaşımı sağlayacak.

Hizmete alınan yeni hatlar şu şekilde:

"SM1: Sultanbeyli-Sancaktepe Metro, SM2: Ahmet Yesevi Mah-Sancaktepe Metro, SM3: Mimar Sinan Mah-Prof. Dr. Feriha Özel Hastanesi, SM4: Hilal Konutları-Sancaktepe Metro, SM5: Sultanbeyli Orman Caddesi-Sancaktepe Metro, SM7: Yenidoğan Peronlar-Sancaktepe Metro, SM13: Yenidoğan Peronlar Ufuk Caddesi-Sancaktepe Metro."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 7 yeni otobüs hattını hizmete aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de 7 yeni otobüs hattını hizmete aldı - Son Dakika
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