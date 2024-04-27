Iğdır'da Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları Başladı

Iğdır\'da Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları Başladı

Iğdır'da düzenlenen Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki semt sahasında düzenlenen organizasyonun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, törende, farklı illerden gelen sporcular Iğdır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

27.04.2024 15:35
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Iğdır'da düzenlenen Bölgesel Futbol Küçükler Kız/Erkek Grup Müsabakaları, 9 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kentteki semt sahasında düzenlenen organizasyonun açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, törende, farklı illerden gelen sporcular Iğdır'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bakanlık ve il müdürlüğü olarak birçok alanda faaliyet yürüttüklerini, bunlardan birisinin de spor hizmetleri olduğunu belirten Şahin, futbol müsabakalarının birlik beraberliğe ve kardeşliğe katkı sağlamasını temenni ederek, takımlara başarılar diledi.

Bingöl'den gelen futbolculardan Emirhan Yılmaz da takımın kaptanı olduğunu, maçlarını hepsini alıp Elazığ'a giderek finale kalmayı istediklerini belirtti.

Artvin'den gelen Cihan Mert Aktemur da şampiyon olmak için geldiklerini, takımlarının kazanma ruhunun yüksek olduğunu, kendilerine olan inançla kupayı alacaklarını söyledi.

Müsabakalara, ev sahibi Iğdır'ın yanında Artvin, Bingöl, Muş, Ardahan, Erzurum, Van, Ağrı, ve Rize'den 15 takımdan 250 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA

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