Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Bu Yıl Hazır Hale Getirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Bu Yıl Hazır Hale Getirilecek

Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Bu Yıl Hazır Hale Getirilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nı zamanından önce hazır hale getireceklerini ve bu yıl Nahçıvan'a gazın Türkiye üzerinden ulaştırılacağını söyledi.

03.06.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nı zamanından önce hazır hale getireceklerini ve bu yıl Nahçıvan'a gazın Türkiye üzerinden ulaştırılacağını söyledi.

Bayraktar, 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştü.

Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin bütün dünyada takdir edildiğini belirten Bayraktar, ortaya koyulan işbirliğinin sadece iki ülkenin ekonomisine değil bölgeye, özellikle de Avrupa'nın enerji güvenliğine ve petrol piyasalarının daha dengeli olmasına katkı sağladığını anlattı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in ortaya koyduğu liderlikle Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanında çok büyük projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, hem bölgesel hem de küresel öneme sahip Bakü-Tiflis Ceyhan, Bakü-Tiflis- Kars ve TANAP gibi projelerin uyum içinde çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını bildiren Bayraktar, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hattı zamanından önce hazır hale getireceğiz. Bu sene kış aylarında Nahçıvan'ın gazı Türkiye üzerinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, elektrik alanında da çok önemli gelişmeler yaşandığını dile getirerek, "Azerbaycan, yenilenebilir kaynakları da çok güçlü bir ülke. Hazar denizindeki rüzgar kapasitesi, Nahçıvan'daki güneş kapasitesi sadece Türkiye'deki şirketleri değil, birçok uluslararası şirketi buraya çekiyor. Sadece kaynakların olması yetmiyor. Aynı zamanda pazarın ve talebin de olması lazım. O anlamda Türkiye ile Azerbaycan'ın birbirini tamamlayıcı rolü var." şeklinde konuştu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektriğe talebin arttığına dikkati çeken Bayraktar, "Biz elektrik enerjisini daha temiz yollardan üretmeyi hedefliyoruz. Hem Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirecek hem de çevremizdeki elektriği de Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa'ya götürme ile alakalı ortak projeler geliştiriyoruz. İki ülke olarak bundan sonra yapacağımız oldukça geniş yelpazede projelerimiz var. Adım adım ve sistemli şekilde ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye, Iğdır, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Bu Yıl Hazır Hale Getirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Bu Yıl Hazır Hale Getirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement