Iğdır Tuzluca\'da 45 doğasever, Üçkaya Vadisi\'nde yaklaşık 11 kilometre yürüdü

Iğdır'da doğaseverler, sonbahar renklerine bürünen Üçkaya Vadisi'nde yürüyüş yaptı.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD), Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Vadisi'nde doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Bölgenin tanıtımı amacıyla yapılan etkinliğe katılan 45 doğasever, yaklaşık 11 kilometrelik parkuru yürüdükten sonra vadinin içindeki Üçkaya Gölü'nü gezdi.

AKUD Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine, Üçkaya Vadisi'nin doğaseverler arasında en ilgi çeken parkur olduğunu söyledi.

Sönmez, "Bu mevsimde en sevdiğimiz parkurlardan biri olan Üçkaya Vadisi'nde yaklaşık 11 kilometrelik bir yürüyüş yaptık. 45 kişilik bir ekiple Aşağı Sutaşı köyünden başladık. Vadi boyunca çok güzel bir dere var. Rotamızı Üçkaya Gölü'nde bitirdik, sazlıklarla çevrili çok güzel de bir gölümüz var." dedi.

Bölgenin özellikle ilkbahar ve sonbaharda doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olduğunu belirten Sönmez, "Ekibimizin yüzde 90'ı yabancı, yani Iğdırlı değil. Onlar burayı bizimle tanımış oluyorlar. Daha sonra bireysel de buraya vakit geçirmeye geliyorlar. Zaten vadi çok güzel. Bura Karadeniz'i andıran çok güzel bir doğal parkur." diye konuştu.