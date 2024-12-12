Iğdır Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı töreni düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı töreni düzenlendi

Iğdır Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı töreni düzenlendi

Iğdır Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılının açılışı için tören düzenlendi.

12.12.2024 21:16
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Iğdır Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılının açılışı için tören düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilimsel üretimin yapıldığı önemli merkezlerin başında geldiğini söyledi.

Iğdır Üniversitesinin bu amaca en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu belirten Alma, "Üniversitemizin her geçen yıl katlanarak büyüdüğüne, daha da güçlendiğine tanıklık ediyoruz. Ancak, başarı yalnızca büyümekle değil, aynı zamanda bu süreçte değerlerimizi koruyarak, bilimin ışığında ilerleyerek, topluma katkı sağlayarak elde edilir." dedi.

Alma, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, " Filistin'in Gazze bölgesindeki insanlık dramı, tüm insanlık adına bir utanç kaynağıdır. Yıllardır süren işgal, savaş ve zorbalık altında yaşayan insanların acıları her geçen gün derinleşmektedir. Gazze'deki siviller, masum insanlar, çocuklar ve aileler, temel insani haklardan mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de üniversite olarak bu drama dikkat çekmek, dünyaya anlatmak adına pek çok faaliyette bulunduk." diye konuştu.

Üniversitenin güncel birim ve merkezlerini tanıtan sunum da yapan Rektör Alma, Serhat Teknopark, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, ihtisaslaşma çalışmaları, Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Tuz Terapi Merkezi ve Ejder Kervansarayı ile ilgili bilgiler verdi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili Sosyolog, yazar Prof. Dr. Yasin Aktay da Türkiye'de kurulan üniversitelerin gelişim süreçlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Iğdır Üniversitesi'nin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kat ettiği mesafe, Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı eğitim devrimlerinin somut bir göstergesidir. 1950 yılına kadar Türkiye'de yalnızca bir üniversite faaliyet göstermekteydi. Üniversitelerin tarihsel perspektif içerisinde gelişimi Türkiye'nin yüksek öğretim alanında 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaydettiği büyüme ivmesini ortaya koymaktadır. Günümüzde erişilen üniversite sayısı ve yüksek öğretim kalitesi, bu tarihsel sürecin son dönemlerde hızlandığını ve önemli bir dönüşüm yaşandığını göstermektedir."

Konuşmalarının ardından 2024-2025 akademik yılının ilk dersini veren Prof. Dr. Aktay, Gazze'nin, sadece bir coğrafya değil aynı zamanda insanlığın vicdanının sınandığı bir yer olduğuna dikkat çekti.

Aktay, bölgede yaşananlara sessiz kalınmasıyla değerlerin sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknoloji, barış için kullanılması gereken araçlar olmaktan çıkıp birer güç unsuru haline geldiğinde, toplumlar arasındaki çatışmalar daha da derinleşiyor. Bu nedenle, akademik camia olarak bizim görevimiz, bilimsel bilgiyle toplumsal fayda yaratmak ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm bulmaktır. Bugün Gazze'nin bize öğrettiklerini ve bu öğretiler ışığında nasıl bir gelecek inşa edebileceğimizi konuşmamız gerekiyor."

Açılış törenine Iğdır Vali Yardımcısı Akın Oruç, Iğdır Barosu Başkanı Ahmet Tutulmaz, Aralık Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, kurum müdürleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı töreni düzenlendi - Son Dakika

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