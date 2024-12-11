Iğdırlı Dağcılar Kızıldağ'da Zirve Kutlaması - Son Dakika
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Iğdırlı Dağcılar Kızıldağ'da Zirve Kutlaması

Iğdırlı Dağcılar Kızıldağ\'da Zirve Kutlaması

Iğdırlı dağcılar, 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nde Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı.

11.12.2024 19:16
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Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kuzey Doğu Zirve Dağcılık Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile Kağızman Dağcılık Kulübü üyelerinden oluşan 9 dağcı, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelerek tırmanışa başladı.

Dağcılar, Aras Vadisi'nden başlayarak 5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4 saatte tamamlayıp, Kızıldağ'ın zirvesine ulaştı.

Dağcılardan Ali Öztürk, AA muhabirine, 11 Aralık Dünya Dağ Günü kapsamında tırmanış faaliyeti düzenlediklerini söyledi.

Kendileri için bugünün ayrı bir öneminin olduğunu anlatan Öztürk, "Burası Ermenistan sınırına sıfır noktada, hem burası Kars ile Iğdır'ın arasında, böyle dağın zirvesindeyiz. Çok güzel bir ekinlik oldu, bu etkinliğe katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum, bu vesileye tüm dağcıların gününü kutluyorum." dedi.

Dağcı Harun Cengiz ise "Bugünkü etkinliğimizde 5 kilometrelik bir parkurda tırmanış faaliyeti yaptık, keyifli bir etkinlikti. Tüm dağcıların gününü kutluyoruz." diye konuştu.

Zirvede, Türk Bayrağı açan dağcılar, 11 Aralık Dünya Dağ Günü'nü kutlayarak inişe geçip etkinliği tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdırlı Dağcılar Kızıldağ'da Zirve Kutlaması - Son Dakika

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