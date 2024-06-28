İğneada'da selde yıkılan kamp alanında keşif yapıldı - Son Dakika
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İğneada'da selde yıkılan kamp alanında keşif yapıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında keşif yapıldı. Keşif sırasında jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Müştekiler, basın mensuplarının girişine izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları, adaletin sağlanmasını ve sanığın daha ağır bir suçla yargılanmasını istediklerini belirtti.

28.06.2024 17:59
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında keşif yapıldı.

Davanın görüldüğü Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen keşif kararı uyarınca Cumhuriyet savcısı, hakim ile İstanbul Teknik Üniversitesinden oluşturulan heyet, kusur durumunun tespiti için olay yerinde inceleme yaptı.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Bülent B. de ring aracı ile olay yerine getirildi.

Olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta jandarma tarafından oluşturulan kontrol noktasında kimlik tespiti yapıldı.

Basın mensuplarının girişine izin verilmemesi üzerine müştekiler, Cumhuriyet savcısı ile hakime tepki gösterdi.

Keşif sırasında jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık 4 saat süren keşfin ardından heyet bölgeden ayrıldı.

Keşfin ardından müştekilerden Safiye Yaşa, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün çok zor bir gün geçirdiklerini söyledi.

Acılarının taze olduğunu ifade eden Yaşa, bölgede bulunan bazı yapılara selden sonra bilerek zarar verildiğini iddia etti.

Sanığa bilirkişiler tarafından sorular sorulduğunu anlatan Yaşa, "Temeli olmayan evler yapılmış. Hepsi kum üzerine. Bilirkişiler tarafından hepsi görüldü. Dere yatağına kurulan tesiste vefat etti bizim çocuklarımız. Biz gerçek adalete inanmak istiyoruz. Mücadeleyi asla bırakmayacağız." dedi.

Yaşa, sanık Bülent B'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan değil, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanmasını istediklerini kaydetti.

Müşteki Mehmet Han Yaşa ise selde ablası ve eniştesinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

Tesiste kalan 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde 5 Eylül 2023'te sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Devlet Su İşleri verilerine göre, bölgenin son 500 yıldaki en yoğun yağışı aldığı belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılmış, suyun çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar selde sürüklenerek bungalovların bulunduğu tesise ulaşmış, tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle bungalovlar sürüklenmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmış, ormanda mahsur kalanlardan 6'sı selin olduğu gün kurtarılmıştı.

Bölgede 5 Eylül'de Rahile Şimşek ve Suna Duman'ın, 6 Eylül'de Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar'ın, 7 Eylül'de ise Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeni bulunmuştu.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında işletme yetkililerinden 5 kişi gözaltına alınmış, bir kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden ikisi ara tutukluluk değerlendirmesinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Jandarma, Demirköy, İğneada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İğneada'da selde yıkılan kamp alanında keşif yapıldı - Son Dakika

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