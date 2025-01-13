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İHH'dan 44 Kalıcı Eser

İHH\'dan 44 Kalıcı Eser

İHH, 2024'te 10 ülkede 44 eser inşa etti, sosyal konut projeleri ve eğitim merkezleri kurdu.

13.01.2025 12:47
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, geçen yıl 10 ülkede toplam 44 kalıcı eser inşa edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, kalıcı eser çalışmalarıyla her yıl çok sayıda eseri farklı coğrafyalara nakşediyor.

Eserler, İHH ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında ihtiyaçlar göz önüne alınarak inşa ediliyor.

Bugüne kadar inşa edilen binlerce eser, muhtelif coğrafyalarda hizmet vermeyi sürdürüyor.

Vakıf, cami bulunmayan bölgelerde camiler inşa ederek, ihtiyacı karşılıyor.

Eğitim imkanından yoksun coğrafyalarda da okullar açarak çocukların hayatlarına katkı sağlayan vakfın sağlık merkezleri bu hizmetlere ulaşmanın mümkün olmadığı yerlerde büyük önem taşıyor.

Uygulanan sosyal konut projeleriyle de yetim ailelerinin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

İHH, 2024 yılında kalıcı eser çalışmaları kapsamında, cami, Kur'an-ı Kerim kursu, okul, sağlık merkezi ve yetimhaneden oluşan 44 eser inşa etti. Ayrıca, içerisinde cami, okul ve 2 yetimhane bulunan yetim eğitim merkezi ile toplam 43 konutluk 7 sosyal konut projesi de tamamlandı.

Suriye'nin Azez bölgesindeki Tukli köyünde Katar Hayır Kurumuyla (Qatar Charity) hayata geçirilen diğer sosyal konut projesi kapsamında içinde 1400 ev bulunan "Umut Şehri" kuruldu.

Toplam 9 mahalleden oluşan şehirdeki evlerin 1200'ü 50 metrekare, 200'ü ise 100 metrekare büyüklüğünde inşa edildi.

Şehirde ayrıca, cami, kız okulu, erkek okulu, anaokulu ve meslek okulunun yanı sıra, halk eğitim merkezi, spor kompleksi, klinik, çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan oluşan çarşı da yer alıyor.

İHH tarafından, geçen yıl, Afganistan, Filipinler, Kenya, Mali, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Togo ve Uganda'da 44 kalıcı eser inşa edilirken 12 ülkedeki 49 eserin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH'dan 44 Kalıcı Eser - Son Dakika

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