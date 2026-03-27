Üye Girişi
Son Dakika Logo

İHH'dan Filistin İçin Yürüyüş Çağrısı

27.03.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH Antalya Şubesi, pazar günü İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşüne katılmaya davet etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulundu.

Derneğin Antalya Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla nisan ayında "Özgürlük ve Sumud Filosu"nun yola çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, pazar günü öğle namazının ardından Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na kadar sürecek yürüyüşe ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu filo sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının direniş ruhunu temsil edecek. Kudüs'ün kapılarına vurulan her kilit, bölgedeki barışa vurulmuş bir darbedir. Aksa'nın mahzun bırakılmasına sessiz kalmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. Pazar günü Fatih Camisi'nde bir araya gelecek ve Beyazıt Meydanı'na kadar adalet için yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu yürüyüşe omuz vermeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, sivil toplum kuruluşları olarak Gazze'deki zulme karşı çıkma mücadelesinden vazgeçilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Etkinlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 21:46:08. #7.13#
SON DAKİKA: İHH'dan Filistin İçin Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.