İHH'dan Gazze İçin İftar ve Yardım Filo Müjdesi
İHH'dan Gazze İçin İftar ve Yardım Filo Müjdesi

İHH\'dan Gazze İçin İftar ve Yardım Filo Müjdesi
26.02.2026 22:26
İHH'nın iftar programında Bülent Yıldırım, Gazze'deki durum ve yeni yardım filoları hakkında bilgi verdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İstanbul'daki basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenledi.

Fatih Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'deki gelişmeler ve uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze'deki ateşkes sürecinde uluslararası yardım filolarının sürece etkisi olduğunu belirten Yıldırım, "Her birinin içerisinde 1500-2000 insan olacak şekilde 5 tane büyük gemi organize edilmişti. Dünya ayağa kalkmıştı çünkü bu katliamlar kabul edilemezdi. Sumud Filosu yoldayken, Özgürlük Filosu arkadan eklenince, bütün güç merkezlerinin kabulüyle bu gemiler, istediğimiz gibi olmasa bile şu anda nefes almaya sebep olan bir ateşkese vesile oldu." dedi.

Ateşkesin geçici olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Gazze'de insani şartların yetersizliğinin sürdüğünü vurguladı.

Yıldırım, "Şu anda Gazze'de hala gıda eksikliği ve kalorisi düşük yiyeceklerin girmesi suretiyle bir soykırım gerçekleştiriliyor. Bu soykırım, yavaş bir soykırım. Belli ki Amerika, İsrail bir hazırlık yapıyor ve bu ateşkes de geçici bir ateşkes. O zaman biz de durmayacağız. Su uyur düşman uyumaz." diye konuştu.

Dünyada yükselen antisemitizmin sorumlusunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu belirten Yıldırım, bu durumdan en çok masum Yahudi çocuklarının mağdur olduğunu ifade etti.

Yıldırım, Netanyahu'nun "antisemitist" olarak yargılanması gerektiğini aktararak, asıl sorunun Netanyahu'nun inandığı ve her şeyi yok etmeyi emreden "hastalıklı anlayışı" olduğunu, Yahudilerin de bu anlayıştan kurtarılması gerektiğini dile getirdi.

Savaş ve afet bölgelerinde çocukların durumuna dikkati çeken Yıldırım, bazı bölgelerde çocuk kaçırma vakalarıyla karşılaştıklarını söyledi.

İHH Genel Başkanı Yıldırım, Gazze'ye yönelik yeni bir yardım filosunun yola çıkacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya halklarını tekrar harekete geçirmek üzere, insanlık ve o adada (Epstein) katledilen çocuklar için çalışmalar başlattık. Bu adamın tek olmadığını düşünüyoruz, dünyayı yönetmek isteyenler sadece bir adada bu pislikleri yaparak bu işi gerçekleştiremez. Muhtemelen bunların her tarafta uzantıları var. Biz bu gemileri yola çıkarırken geçmişte sadece Filistin'in özgürlüğü ve o halkın geleceği için çıkarıyorduk ama şimdi başka bir şey için daha çıkartıyoruz. İnsanlığı bu beladan kurtarmak için çıkartıyoruz."

Yıldırım, Avrupa eksenli, Kuzey Afrika ve Asya'dan 150 ülkeden destek alarak 200 geminin yola çıkarılacağını ve bu süreçte eş zamanlı yürüyüşlerin de organize edileceğini kaydetti.

Bu ülkelerdeki aktivist, parlamenter, sanatçı ve doktorların da yardımlara destek olacağını ifade eden Yıldırım, "Bazı gemiler tıbbi gemiler olacak, bazıları eğitim gemileri olacak. Bir gemiyi sadece yola çıkmak olarak düşünmeyin. O gemi yola çıkma iradesini net olarak ortaya koyduğu zaman dünya tekrar hareketlenmesin diye gevşemeler olacak. Bu sadece Filistin meselesi değil, insanlık meselesidir." diye konuştu.

İftar programına, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

