İHH, Gazze için Pendik'te yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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İHH, Gazze için Pendik'te yürüyüş düzenledi

İHH, Gazze için Pendik\'te yürüyüş düzenledi

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'deki işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için Pendik'te yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce kişi, Türk ve Filistin bayrakları ile yürüyüşe katıldı. Yürüyüş boyunca çeşitli sloganlar atıldı ve sürücülerin destek verdiği eylemde, caddedeki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla sloganlara eşlik etti. Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve konuşmalar yapıldı. İHH ve diğer aktivistler, Filistin için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

08.06.2024 21:53
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Gazze'deki işgalin son bulması ve Filistin'in özgürlüğü için Pendik'te yürüyüş düzenlendi.

Pendik Çarşı Camii önünde toplanan yüzlerce kişi, boyunlarında kefiye, ellerinde "Hemen ateşkes" afişi, Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid yazılı flamalarla yürüyüşe geçti.

Kalabalık, yürüyüş boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Yaşasın küresel intifada", "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Refah açılsın, Gazze yaşasın" ve "Siyonist katiller hesap verecek" sloganları attı.

Yürüyüş güzergahındaki sürücülerin araçlarının kornalarını çalarak destek verdiği eylemde, caddedeki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla sloganlara eşlik etti.

100. Yıl Çocuk Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Alandaki katılımcılara hitap eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdullah Muhammed İslam, dünyanın farklı ülkelerinde zulme baş kaldıran, hangi dilden, mezhepten, ırktan olursa olsun yüreğinde merhamet olan, vicdan taşıyan tüm onurlu insanlara selam gönderdi.

Filistin'de zulüm bitene kadar seslerini yükselteceklerini söyleyen İslam, "Orada zulüm bitene dek bu meydanları boş bırakmayacağız. 'Siz meydanlara çıkıyorsunuz, enerjinizi boşaltıyorsunuz da ne oluyor?' diye soranlar var. Bu meydanların sesi Amerika'dan, Belçika'dan, Tokyo'dan, Seul'den, Paris'ten duyuldu. Berlin'deki vicdanlı insanlar bu meydanların sesine kulak verdiler. Siz isterseniz duyun, isterseniz duymayın. İyiler ölmeyecek, iyiler mutlaka kazanacaktır Allah'ın izniyle." diye konuştu.

İslam, Filistin için gösterecekleri çabaya dikkati çekerek, "Dünyanın üzerinde bir ur gibi dolaşan bu habis hastalıktan bir an evvel kurtulmak için canla başla mücadelemize devam edeceğiz. Meydanları boş bırakmayacağız. Adaletin ve merhametin erleri olarak yollarda yürümeye, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

Fransız aktivist Frank Romano ise Özgürlük Filosu'yla tekrar yola çıkmak istediklerini, özgür Filistin için tutuklanmaya, hapse girmeye hatta canlarını vermeye hazır olduklarını söyledi.

Eylem, konuşmaların ardından yapılan duayla son buldu.

Kaynak: AA

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