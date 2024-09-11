İHH Gazze'ye Yardım Gönderimine Devam Ediyor - Son Dakika
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İHH Gazze'ye Yardım Gönderimine Devam Ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf, Gazze'deki ofisi ve görevlileri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yoğun çalışmalar yapıyor.

11.09.2024 11:17
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de 2009 yılında bu yana ofisi bulunan İHH, 7 Ekim sonrasındaki süreçte yardım çalışmalarını daha da artırdı. Vakıf, Gazze'deki ofisi ve görevlileri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yoğun çalışmalar yaptı.

Gazze'ye yönelik son saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana şehirde, 10 milyon 135 bin 504 sıcak yemek, 2 bin 59 tanker içme suyu, 176 bin 832 gıda kolisi, 9 milyon 385 bin 902 ekmek, 1 milyon 169 bin 368 muhtelif gıda (konserve, makarna, hazır yemek paketleri vb.), 44 bin 33 battaniye, 747 bin 855 lipid bazlı besin takviyesi, 57 bin 610 halı, 20 bin 236 elbise, 105 bin 568 hijyen paketi ve 129 bin 789 çuval un dağıtıldı.

İHH tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı. Ambulansların tamamı AFAD aracılığıyla Gazze'ye ulaştırıldı.

Vakıf tarafından 2 bin 44 adet çadır, 1300 ilk yardım çantası, 63 bin 743 hasta ve bebek bezi, 10 bin 80 paket bebek maması, 11 bin 311 aileye sebze dağıtımı, 10 bin 168 paket hurma, 340 adet medikal ürün ve 485 litre yakıt da Gazzelilere dağıtıldı.

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağına çeşitli yardım malzemelerinden oluşan 41 tırlık insani yardım malzemesi desteği verdi.

Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ve İHH tarafından ortak hazırlanan insani yardım gemileriyle de farklı birçok kalemde 2 bin 650 tona yakın malzeme gönderildi.

İlk gemideki yardımlar Gazze'ye ulaştırılırken ikincisinde bulunan yardımların bir kısmının Gazze'de dağıtımları yapıldı, bir kısmı ise sınırda şehre girmeyi bekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH Gazze'ye Yardım Gönderimine Devam Ediyor - Son Dakika

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